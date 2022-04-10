獨／遭色老闆襲臀1年還被逼走！檢方起訴了…她激動落淚回應

▲ 郭泰濂（右）因被控性騷擾自家女員工挨告遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者陳以昇／台北報導

台北市內湖區輝藥農業科技公司老闆，涉嫌在辦公室對女員工拍臀性騷擾，還在公司樓梯間從後環抱起，將近1年每週1至2次，女員工在閨蜜鼓勵下怒揭色老闆惡行，士林地檢署依違反性騷擾防治法偵查終結，將老闆依法起訴。女員工事後表示，「我要討回公道，不相信法官可以讓加害人逍遙法外。」

據悉，32歲H女在2019年7月間，到內湖區輝藥農業科技公司擔任52歲負責人郭泰濂的助理，每週需有一天向他匯報行政業務；沒想到同年12月間，郭姓老闆在辦公室假借談公事，突然伸手襲臀，H女當場嚇傻，後來每週約1至2次，都以談公事為由，在辦公室或茶水間轉角處摸臀，更有一次在公司樓梯間從後方對她環抱起「妳沒有變瘦啊」，讓她既生氣又惶恐。

2020年4月間，H女向同公司閨蜜淚訴，告訴她被性騷擾過程，閨蜜驚訝地說不出話，只能安慰她，並在上班期間代她面對老闆，因當時新冠肺炎疫情延燒，許多公司都大量裁員，H女擔心離職會找不到工作，所以選擇繼續隱忍。

同年8月17日，因為閨蜜當天請假，無法跳出來幫她擋，郭姓老闆要H女到商品冷凍櫃查看商品，趁她背對時，再度伸鹹豬手襲臀，H女再也忍無可忍，決定提告性騷擾；老闆得知被告後，惱羞成怒找H女閨蜜出手，找藉口將她裁員，H女在沒有好友保護下，11月自請辭職。

士林地檢署2021年12月23日偵查終結，被告郭泰濂多次犯行，違反性騷擾防治法第25條第1項起訴。H女事後心理受創，還到醫院接受身心科藥物治療，得知色老闆遭起訴，她泛淚激動說，「一定要讓加害者得到教訓，希望可以得到一個正義，討回公道，我不相信加害者只要失口否認，就可以逍遙法外。」

據了解，郭泰濂與許姓妻子2022年2月間還涉及以印股票換現金方式不法吸金，遭提告詐欺及妨害名譽罪，此次又捲入桃色風波，面對詢問，郭泰濂僅說「已經交由律師處理」，隨即掛掉電話，不予回應。