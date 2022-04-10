揪甘心！遊大雪山油量不足擔心受困　警幫忙加油助返家

▲民眾由大雪山油量不足，雪山派出所員警助加油返家，民眾也貼網感謝。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導



臺中市張姓民眾9日上午與家人一同開車前往和平區大雪山森林遊樂區登山健行，上山時一時疏忽忘記檢查油料是否充足，在雪山路35公里處返家回程時，發現油料不足無法繼續行程，就近向臺中市和平警分局雪山派出所求助，副所長陳漢逢幫忙加油後得以順利下山。

張男表示，偶爾會到大雪山森林遊樂區登山健行，上山時疏忽未注意油量不足，因為山區沒有加油站，前往最近東勢的加油站還有近40公里，可能會在半路「刁車」，只好請求員警幫忙，副所長陳漢逢提了1桶備用的汽油幫忙注入油箱，讓張男一家人能繼續行程並順利返家。

張男今日上午也在山城地區的臉書社團發文，「感謝雪山派出所的警察大哥緊急救援，讓我們能快樂出門，平安喜樂下山！」、「1桶氣油補了40-50公里！下次攻屋我尾時，再帶伴手禮回饋一下！」，感激員警即刻救援。

和平警分局提醒，民眾開車前往山區旅遊，行駛陡坡道路比較耗油，預估使用油料與市區不同，前往沒有設置加油站的山區，請務必先加滿油，行駛山區道路請開啟大燈減速慢行，停好車輛後請記得關閉車燈以免耗盡電力無法啟動，希望大家都能快樂出門、平安回家。