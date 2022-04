烏強勢捍衛領空！再滅俄13戰機　最新無人機「獵戶座」被轟成廢鐵

▲俄軍最新的「獵戶座」無人機。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭武裝部隊空軍司令部宣布,軍方在當地9日擊落了13架俄羅斯飛行器,同時還在頓巴斯地區摧毀了19輛戰車和4架無人機。另外,軍方也已查清,烏克蘭日前擊落的俄國無人機,竟是俄軍最新的「獵戶座」。

據Ukrinform報導,烏克蘭軍方10日公開戰績,聲稱烏克蘭的空軍、陸軍和空中突擊部隊在4月9日單日,就擊落了俄軍13架俄羅斯飛行器,其中包括3架飛機、1架直升機、5架無人機和4枚巡弋飛彈。另外,烏克蘭政府軍當天也在頓巴斯地區,擊退了來自8名親俄分子的攻擊,同時還摧毀了4輛坦克、8輛裝甲車、7輛機動車和4架無人機。

軍方也在Facebook秀出照片,聲稱烏軍已查清7日擊落的無人機是俄軍的「獵戶座」。這是俄羅斯最新的無人戰鬥航空載具,除了可以長時間飛行、偵查情報外,它還可以掛載多達200公斤的炸藥和飛彈,不過自俄羅斯去年9月與白俄一同舉辦大規模軍事演習後,「獵戶座」就不曾再亮相,沒想到最近再度出現,竟然就被烏克蘭打成一堆廢鐵。