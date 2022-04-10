普丁「肅清」情報部門　局長被關進監獄！前蘇聯在這拷打政治犯

▲俄羅斯聯邦安全局（FSB）高官傳出被關進莫斯科以嚴刑拷打聞名的「列福爾托沃監獄」。（圖／翻攝自推特@Georgin17111550）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯聯邦安全局（FSB）第五局局長貝塞達（Sergey Beseda）先前曾向總統普丁傳達錯誤情報，聲稱烏克蘭人會「歡迎」俄羅斯入侵。結果戰爭爆發後，俄軍進展不如預期，68歲的貝塞達因而遭到軟禁。現有消息傳出，貝塞達已經被轉押至莫斯科一所戒備森嚴的監獄，過去常用於關押並拷打審問涉嫌叛國的政治犯。

英國《每日郵報》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正在「肅清」情報機構人員，身為高級情報官的貝塞達就是其中一人。據了解，貝塞達長期以來深受普丁信任，自2009年起就擔任FSB（前身為前蘇聯情報組織KGB）的訊息運作和國際關係局（第五局）局長。

報導稱，在入侵行動前，貝塞達曾向普丁匯報「烏克蘭人會歡迎俄國入侵」，料俄軍將迅速取勝，結果卻遭到烏克蘭舉國上下的強烈抵抗，貝塞達曾親自前往烏克蘭，但不久後即遭軟禁。俄羅斯調查記者兼情報專家索達托夫（Andrei Soldatov）透露，貝塞達現已被轉押至「列福爾托沃監獄」（Lefortovo Prison）進行審前拘留，俄國調查委員會的軍事調查部門正在著手此案。

據了解，列福爾托沃監獄在前蘇聯大清洗時期就以嚴刑拷打聞名，經常被KGB用於關押涉嫌叛國的政治犯。報導指出，若貝塞達與他的副手博柳赫（Anatoly Bolyukh）被關一事為真，這意味著兩人將面臨傳達「錯誤情報」的重大指控，此舉也將被視為對其他俄羅斯高官的警告，預計普丁會將軍隊損傷慘重的責任歸咎在這些官員幕僚身上。

此前，普丁3月傳出下令將俄羅斯國家近衛軍（National Guard of Russia）副司令加夫里洛夫（Roman Gavrilov）解職並逮捕，原因是他涉嫌「洩漏軍情導致人員傷亡」與「浪費部隊燃料」。然而，無論是加夫里洛夫或是貝塞達，俄羅斯當局從未證實他們被捕或是審前拘留的消息。

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