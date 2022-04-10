德軍沒庫存了！　德國防長坦言：軍援烏克蘭已到極限

▲ 德國援助烏克蘭「箭式」攜行式地對空飛彈。圖為塞爾維亞陸軍2004年銷毀大量「箭-2」（Strela-2）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，各國除對俄國祭出制裁，也向烏國提供軍援。德國此前交付防空飛彈、機槍及彈藥等武器，卻面臨援助力道不足的質疑聲浪，官員對此坦言，德軍庫存已到達極限，無法直接軍援烏國。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）9日接受《奧格斯堡匯報》（Augsburger Allgemeine）訪問透露，德軍已經沒有任何可直接向烏克蘭提供的武器或設備庫存，為確保國防能力，未來運往烏國的武器會有愈來愈多是由國防工業提供，為此也正持續與烏國協調。

蘭布雷特坦言，以德國聯邦國防軍庫存軍援烏克蘭已經到達極限，但不代表不能為烏國做更多。不過她也重申，不會透露交付武器的細節，「我們有充分理由針對這些資訊嚴加保密，這麼做是響應烏克蘭的明確要求。我們必須謹記，一旦公布交付武器的細節，俄羅斯也會獲得這些資訊，光是這一點就會產生軍事戰略影響。」

德國政府面臨國內外要求擴大及加速對烏軍援的輿論壓力，反對黨基督教民主聯盟政黨領袖梅爾茨（Friedrich Merz）本周便呼籲送出坦克等重型武器，烏方也要求支援100輛Marder部兵車等重型武器。但總理蕭茲（Olaf Scholz）反駁，德國已經交付大量武器及裝備，未來也會送出更多，承諾盡其所能提供所有有意義且能迅速產生影響的武器。

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