才當上最大股東！　馬斯克不忍開嗆了：推特快死了

▲特斯拉執行長馬斯克。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社舊金山9日綜合外電報導

最近成為推特最大股東及新科董事的億萬富豪馬斯克,今天推文質問這個社群平台是否「快死了」,特別點名歌手小賈斯汀等人,說這些人的帳號追隨者雖多,但卻很少貼文。

法新社報導,馬斯克(Elon Musk)在推特(Twitter)發文說,最「頂尖」的幾個帳號推文寥寥可數,內容非常稀少。他並列出粉絲人數前十的名單,當中他本人排名第8,擁有8100萬名追隨者。

這份名單中,前美國總統歐巴馬(Barack Obama)名列榜首,有1億3100萬追隨者;接著依序為加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)、美國歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)、出生於美洲國家巴貝多的流行歌手蕾哈娜(Rihanna)、葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)、樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)及女神卡卡(Lady Gaga)。

排名第9和第10的分別是印度總理莫迪(Narendra Modi ),以及知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)的@TheEllenShow帳號。

馬斯克在推文寫道:「推特是否快死了? 」

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.



Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE