日媒：丸龜製麵在俄國停業　卻遭俄企違約「擅自營業」

▲ 日本TORIDOLL Holdings關閉在俄國的丸龜製麵店鋪。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

俄羅斯入侵烏克蘭後，經營丸龜製麵連鎖店的日本TORIDOLL Holdings公司已關閉在俄國的店鋪，但俄羅斯部分加盟店業者卻擅自營業，凸顯外商在俄羅斯的經商風險。

「產經新聞」報導，TORIDOLL Holdings公司決定關閉在俄羅斯境內的烏龍麵店丸龜製麵，但現在俄羅斯的丸龜製麵還在營業，把公司行號改為MARU（丸），菜色和服務同丸龜製麵。

報導說，TORIDOLL Holdings公司表示，不承認類似的名稱和服務持續在俄羅斯境內被利用。一般認為，這可能是之前與TORIDOLL Holdings公司簽加盟約的俄羅斯企業未經許可的所為。

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭後，許多外國企業表明退出俄羅斯市場或停止在俄羅斯境內營業。但有俄媒報導，宣布在俄羅斯境內停業的美國速食大廠麥當勞，直營店已關閉，但占整體20%的加盟店當中部分店鋪持續營業。

丸龜製麵於2013年在俄羅斯首都莫斯科展開第一家店。因價廉物美、服務好，頗受歡迎。在俄羅斯侵略烏克蘭前，丸龜製麵在莫斯科有7家店鋪。加盟店須支付權利金給TORIDOLL Holdings公司以取得使用公司行號名稱的承認及商品的提供。

TORIDOLL Holdings公司3月上旬與在俄羅斯的加盟企業協商停業，協商結果決定3月底所有店鋪結束營業。但到了4月，在莫斯科商業設施內的店鋪名稱被改為「MARU」在營業，販售的菜色和原來的丸龜製麵店鋪相同。菜單上的「丸龜製麵」文字被塗黑，但店內裝潢還可見到丸龜製麵。