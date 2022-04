強生突訪烏！與澤倫斯基漫步基輔　民眾見本尊超激動：我們需要您

記者葉睿涵/綜合報導

英國首相強生(Boris Johnson)9日突訪烏克蘭,除了與總統澤倫斯基進行對談,承諾將為烏克蘭提供軍援外,也與澤倫斯基一同在基輔街頭漫步,觀賞這座飽受戰火蹂躪的悲情城市。路上,2人遇到不少熱情的民眾,這些烏克蘭人興奮地表達了對英國的感謝,還激動地告訴強生,「我們真的很需要您」。

▲強生突訪基輔與澤倫斯基見面。(圖/翻攝自推特/@BorisJohnson)

綜合外媒報導,強生9日與澤倫斯基在狙擊手和其他安保人員的重兵守衛下,徒步穿過了空曠但戒備森嚴的基輔市中心。在烏克蘭仍受戰爭所苦之際,2位國家領導人突然出現在基輔街頭,讓不少當地民眾驚訝不已,2人也不時高舉右手,親切地與認出他們的路人揮手致意。

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2