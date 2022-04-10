強生突訪烏！與澤倫斯基漫步基輔　民眾見本尊超激動：我們需要您

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）9日突訪烏克蘭，除了與總統澤倫斯基進行對談，承諾將為烏克蘭提供軍援外，也與澤倫斯基一同在基輔街頭漫步，觀賞這座飽受戰火蹂躪的悲情城市。路上，2人遇到不少熱情的民眾，這些烏克蘭人興奮地表達了對英國的感謝，還激動地告訴強生，「我們真的很需要您」。

▲強生突訪基輔與澤倫斯基見面。（圖／翻攝自推特／@BorisJohnson）

綜合外媒報導，強生9日與澤倫斯基在狙擊手和其他安保人員的重兵守衛下，徒步穿過了空曠但戒備森嚴的基輔市中心。在烏克蘭仍受戰爭所苦之際，2位國家領導人突然出現在基輔街頭，讓不少當地民眾驚訝不已，2人也不時高舉右手，親切地與認出他們的路人揮手致意。

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022

當他們穿過基輔主要街道Kreshchatyk，前往基輔獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）時，一名烏克蘭男子站在路邊，情緒激動地告訴強生，「謝謝你們的幫助，我們真的很需要您！」強生見狀，連忙上前與男子握手並表示，「很高興見到你，我很榮幸能為烏克蘭提供幫助。」

隨後，2人也在附近遇到了一名烏克蘭女士，她開心地為2人送上公雞形狀的陶瓷壺，並不斷以烏克蘭語向強生表達她的激動之情。強生在收下禮物後，幽默地告訴這位女士，「我來自倫敦」，而這名女子也回應道，「我知道，我來自哈爾科夫」，還教導強生如何使用公雞水壺。

because they bloody can pic.twitter.com/FaTUt0lvP6 — Ukraine / Україна (@Ukraine) April 9, 2022

強生向基輔人民強調，「你們有一個非凡的總統，澤倫斯基真的將他的工作做得很出色，英國將堅定地與烏克蘭人民站在一起。 」強生也在會後宣布，英國將運送價值1億英鎊（約新台幣37億元）的高級軍備給烏克蘭，其中包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈、120部裝甲車以及新反艦飛彈系統。