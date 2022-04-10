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強生突訪烏！與澤倫斯基漫步基輔　民眾見本尊超激動：我們需要您

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）9日突訪烏克蘭，除了與總統澤倫斯基進行對談，承諾將為烏克蘭提供軍援外，也與澤倫斯基一同在基輔街頭漫步，觀賞這座飽受戰火蹂躪的悲情城市。路上，2人遇到不少熱情的民眾，這些烏克蘭人興奮地表達了對英國的感謝，還激動地告訴強生，「我們真的很需要您」。

▲▼強生突訪基輔與澤倫斯基見面。（圖／翻攝自推特／@BorisJohnson）

▲強生突訪基輔與澤倫斯基見面。（圖／翻攝自推特／@BorisJohnson）

綜合外媒報導，強生9日與澤倫斯基在狙擊手和其他安保人員的重兵守衛下，徒步穿過了空曠但戒備森嚴的基輔市中心。在烏克蘭仍受戰爭所苦之際，2位國家領導人突然出現在基輔街頭，讓不少當地民眾驚訝不已，2人也不時高舉右手，親切地與認出他們的路人揮手致意。

當他們穿過基輔主要街道Kreshchatyk，前往基輔獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）時，一名烏克蘭男子站在路邊，情緒激動地告訴強生，「謝謝你們的幫助，我們真的很需要您！」強生見狀，連忙上前與男子握手並表示，「很高興見到你，我很榮幸能為烏克蘭提供幫助。」

隨後，2人也在附近遇到了一名烏克蘭女士，她開心地為2人送上公雞形狀的陶瓷壺，並不斷以烏克蘭語向強生表達她的激動之情。強生在收下禮物後，幽默地告訴這位女士，「我來自倫敦」，而這名女子也回應道，「我知道，我來自哈爾科夫」，還教導強生如何使用公雞水壺。

強生向基輔人民強調，「你們有一個非凡的總統，澤倫斯基真的將他的工作做得很出色，英國將堅定地與烏克蘭人民站在一起。 」強生也在會後宣布，英國將運送價值1億英鎊（約新台幣37億元）的高級軍備給烏克蘭，其中包括星光防空飛彈（Starstreak）、800枚反戰車飛彈、120部裝甲車以及新反艦飛彈系統。

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