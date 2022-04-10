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北約擬在邊境「永久駐軍」！加強東翼威懾力量　防俄國入侵

▲▼ 北約（NATO）「加強前進部署（enhanced forward presence）」戰鬥營的波蘭坦克P參加3月於拉脫維亞舉行的軍演。。（圖／路透）

▲ 波蘭坦克P參加3月於拉脫維亞舉行的北約軍演。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，國際社會對軍事威脅更加警覺。北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）鬆口表示，正計畫在東翼邊境地區永久駐軍，以對抗可能的俄軍入侵行動。

《每日電訊報》11日刊登史托騰柏格專訪，他在訪問中透露，北約正從根本上進行改變，而這項變革將反映出俄國總統普丁侵烏行動的長期後果。

史托騰柏格指出，「我們眼下看到的是一個新的現實，是歐洲安全的新常態，因此我們現在要求指揮官，提供所謂『重置』（reset）的選項」，且希望北約領導人在6月的馬德里峰會上針對此事作出決定。

他進一步說明，「無論烏克蘭戰爭何時結束、以何種方式結束，這場戰爭已對我們的安全產生長期影響。北約需要適應此一新的現實，而這就是我們正在做的事。」

俄烏開打以前，北約在東翼邊境的軍事力量相當於一支規模相對較小的「絆索」（tripwire）部隊，旨在象徵北約保衛成員國免受俄國攻擊的承諾，而非擊退入侵。但根據北約軍事指揮官正制定的計畫，這支部隊將替換成一支能夠應付軍隊入侵的主要力量。

史托騰柏格表示，這是「重置」其中一環，即從絆網式威懾轉向更強大的防禦威懾力量，以確保在更加危險的情勢下有能力繼續保衛所有北約盟國。

除此之外，他還計畫在北約正式戰略文件「戰略概念」（Strategic Concept）中首度納入日益增長的中國威脅，「北約目前的戰略概念是在2010年達成共識，其中隻字未提中國」，而6月北約峰會將通過的戰略概念即將敲定，「我預料中國在其中會是重要角色，因為中國崛起、全球力量平衡的轉變對北約有直接影響。」

他說明，中國國防預算是全球第二高，大舉投資新型現代化核能力、可打到北約所有領土的遠程導彈，且俄國與中國合作愈來愈密切，「這事關我們的安全。」

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