文在寅卸任前觸怒佛教界！一屁股坐在千年古剎基石　他失言幫緩頰

▲文在寅、金正淑夫婦坐在法興寺基石上，引起佛教界非議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓現任總統文在寅趕在卸任倒數1個月前，向全民開放位於青瓦台後方的北岳山（북악산）南側面。自從1968年北韓（朝鮮）派遣金新朝（김신조）等武裝隊員潛入青瓦台試圖暗殺時任南韓總統朴正熙後，南韓當局便禁止包括佛教徒在內的一般民眾進入青瓦台後方的北岳山。

不過，文在寅近日在一場紀念北岳山全面開放的登山行中，與妻子金正淑坐在千年古剎法興寺的基石上，觸怒南韓佛教界人士，紛紛怒批該舉動突顯文在寅對佛教、對文化財產的不尊重。

法興寺最早於西元7世紀三國時代新羅真平王（善德女王之父）興建，至1960年代雖有法師企圖重建該寺，但1968年金新朝率領北韓武裝人員潛入青瓦台，使得南韓當局禁止包括佛教徒在內的一般民眾進入北岳山後，法興寺的重建計畫被迫中斷，目前該地僅存當初佛寺的基地、瓦片，以及準備用於重建的基石。

根據韓媒《中央日報》，文在寅、金正淑夫婦本月5日登上北岳山、參觀法興寺時，夫妻倆居然雙雙坐上蓮華門前的基石。當時文在寅向文化財廳長金現模（김현모）問起佛寺基石的文化價值；金建模答道，「現在您所看到的基石，都是最近（幾十年）留下的，因此毫無遺物價值。」

文在寅此舉、文化財廳長金現模的說法觸怒佛教界人士。南韓佛教界媒體《法寶新聞》便刊登出一篇標題為「坐在大雄寶殿基石的文在寅夫婦......顯現出青瓦台對文化財產的認知能力相當低落」的文章，同時貼上該張相片，批判文在寅的舉動。

文化財廳長金現模對此也有話要說，「基石並非指定、登錄文化財。」

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