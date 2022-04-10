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亞速營超威！躲屋頂偷襲「5秒就滅了俄軍」　戰車炸成火球畫面曝光

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭港口城市馬力波（Mariupol）遭俄軍圍困，而烏克蘭軍方也極力試圖奪回被佔領地區。最近，烏克蘭公開馬力波戰場的現場畫面，聲稱亞速營部隊（Azov）只用不到5秒，就成功使用單兵人員攜行式火箭筒RPO-A 「大黃蜂」（RPO-A Shmel），炸毀了一輛俄羅斯戰車。

據《每日郵報》報導，從這段不到10秒的影片可見，事發當時，烏克蘭一名反坦克導彈操作員在馬力波發現了一輛俄軍的BMP-2步兵戰車。於是，這些亞速營士兵迅速爬到屋頂上，以煙囪作掩護，扛起RPO-A 「大黃蜂」火箭筒，瞄準俄軍裝甲車開火。

▲▼亞速營在馬力波滅了一輛俄軍戰車。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭的亞速營在馬力波滅了一輛俄軍戰車。（圖／翻攝自推特）

隨著一團橘紅色火球噴出後，被瞄準的俄軍戰車立刻陷入火海，並冒出灰白色濃煙。亞速營在不到5秒的時間內，就完成了他們這一輪的襲擊行動，並炸死至少6名俄羅斯步兵。軍方隨後以「亞速持續在馬力波打擊敵人」為題，在網上分享了這起襲擊的現場畫面。

報導稱，俄軍損失的BMP-2步兵戰車，是蘇聯上世紀研製的一種履帶式步兵戰車，它的重量達14600公斤，可乘載車長、炮手、駕駛各一人，並運載7名士兵。五角大廈估計，俄羅斯如今的作戰力量，已較2月24日發動入侵前，損失了15%至20%。

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