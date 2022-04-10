俄軍在車諾比「紅色森林」挖壕　烏克蘭警告：30天內出現輻射病症

▲ 空拍可見紅色森林有俄軍留下的戰壕。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在俄軍撤出車諾比核電廠（Chernobyl）後釋出空拍畫面，證實俄軍真的在輻射污染嚴重的「紅色森林」挖掘戰壕。該公司警告，所有曾駐紮紅色森林的俄國士兵30天內都將出現程度不等的輻射病症。

根據CNN，Energoatom在Telegram聲明指出，該公司負責人科丁（Petro Kotin）與專家一同巡視車諾比周圍的禁區「紅色森林」中，俄軍先前挖掘戰壕、試圖修建防禦工事的地區，在此地「記錄下異常高的輻射」，體外輻射指標較正常水平高出10至15倍，接觸土壤表面可能吸收的體內輻射恐怕比正常水平高上160倍。

聲明進一步說明，導致體內輻射的另一個因素為阿伐（α）射線污染，是在1986年車諾比核災過後，受到輻射的核燃料碎片、石墨砌體因爆炸而散落在紅色森林所造成，「這些碎片現在埋在地下40至80公分處，而佔領者（俄軍）挖得更深。」

Energoatom警告，這種輻射對人體內部的影響比伽瑪（γ）射線或貝塔（β）射線強幾十至幾百倍，「因此在近30天內，所有曾駐紮紅色森林的佔領者預料皆會出現程度不等的輻射病症。」

該公司也透過另一則聲明指控，俄軍佔領車諾比期間洗劫並摧毀和安全研究所辦公室及實驗室，偷走電腦、辦公設備，砸爛實驗室設備及測量儀器，還使用他們用來接送科學家前往研究地點的車輛搜刮車庫。

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