玩偶藏炸藥！俄軍竟用「泰迪熊炸彈」誘殺小孩　無數兒童慘遭毒手

▲一名醫師控訴，俄軍在烏俄戰爭中，利用「泰迪熊炸彈」來誘殺兒童，下同。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在基輔治療戰爭傷員的醫師亞斯納（Oleksandr Yatsyna）透露，面對烏克蘭頑強抵抗的俄軍，如今正採取一種近乎病態的戰略，將炸彈植入兒童的玩偶中，包裝成「泰迪熊炸彈」來誘殺當地兒童，以此削弱烏克蘭抵禦俄軍的力量。

綜合英媒報導，亞斯納在盤點傷患的傷勢時表示，「多數傷者受到的都是砲襲所造成的災難性傷害，接下來是槍擊或散佈在道路上的地雷導致的死傷，但其中最令人痛心的是那些兒童患者，他們是被裝滿炸藥的泰迪熊炸傷的。毫無疑問，俄軍的目標就是烏克蘭千千萬萬個家庭，他們已決定要殺害我們的平民和兒童。」

報導稱，俄軍會將炸彈植入泰迪熊等填充玩偶中，包裝成可愛的「泰迪熊炸彈」，誘殺當地兒童。俄軍試圖屠殺兒童的行為被視為是一種心理戰，他們嘗試透過這種方式來折磨烏克蘭平民的心志，迫使他們放棄抵抗。這是俄軍被控犯下一系列戰爭罪指控中的最新一起。

英國情報單位此前認為，普丁因為咽不下烏俄戰爭不順利這口氣，在深感受辱後，已直接下達命令，允許俄軍在烏克蘭犯下性侵、搶劫、實施酷刑等戰爭罪，並對烏克蘭城鎮發動地獄般的襲擊。一位英國高級情報人士表示，「普丁想要報復。他和他的軍隊感覺被烏克蘭軍方和頑強抵禦外敵的烈士給徹底羞辱了。」