普丁欽點「敘利亞屠夫」指揮烏東之戰　曾冷血用化武殘殺數千人

▲普丁欽點「敘利亞屠夫」負責指揮下一階段進攻烏克蘭的行動。(圖/翻攝自推特/@olex_scherba)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國BBC於9日報導指出,克里姆林宮已經任命俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科夫(Aleksandr Dvornikov)將軍負責指揮入侵烏克蘭的下一階段攻勢,要他攻下烏東的頓巴斯地區。《每日郵報》報導,德沃尼科夫是被普丁欽點的「敘利亞屠夫」,曾在敘利亞戰爭中下令使用化學武器、狂轟濫炸,造成數千平民傷亡。

BBC援引西方官員說法稱,克里姆林宮已任命德沃尼科夫負責指揮在烏克蘭的下一波行動。美國《紐約時報》則引述美國官員指出,在德沃尼科夫被任命之前,俄軍並沒有任何中央司令官來指揮在烏克蘭的地面部隊。此前,在占領烏克蘭首都的行動失敗後,俄軍已撤出基輔與切爾尼戈夫的陣地,進入白俄羅斯和俄國西部進行補給與重新集結。

英國《每日郵報》指出,俄羅斯總統普丁欽點德沃尼科夫,要他攻下整個頓巴斯地區,而德沃尼科夫2015年9月起成為駐敘利亞俄軍的首任指揮官,2016年起負責指揮當地作戰,長達1年的期間內,他下令動用化學武器和無差別空襲,造成當地數千名平民傷亡。報導提到,60歲的德沃尼科夫將軍多年來以冷酷無情聞名,又被稱為「敘利亞屠夫」。

據悉,德沃尼科夫在俄羅斯兼併克里米亞後,還被普丁賦予監視黑海與克里米亞半島的重責大任,並且熟悉頓巴斯戰場,他的戰場情報能力顯然受到西方將領的高度重視。報導稱,北約高層已將德沃尼科夫的戰績和戰術偏好,建立一個分析資料庫,以便預測他未來幾周可能做出的調度與決策。

此前,俄羅斯在烏東克拉莫托斯克(Kramatorsk)車站動用「圓點飛彈」(北約代號SS-21聖甲蟲飛彈)進行轟炸,造成至少52名準備撤離的平民死亡,其中包含5名孩童。有西方官員分析,下令發動這場襲擊的可能就是新任命的「敘利亞屠夫」德沃尼科夫,但官員們表示,除非俄軍往後的進攻變得更有效率,否則他可能很難取悅普丁。

