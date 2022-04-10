　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁欽點「敘利亞屠夫」指揮烏東之戰　曾冷血用化武殘殺數千人

▲▼普丁欽點「敘利亞屠夫」德沃尼科夫（Aleksandr Dvornikov）將軍負責指揮入侵烏克蘭的下一階段攻勢。（圖／翻攝自推特／@olex_scherba）

▲普丁欽點「敘利亞屠夫」負責指揮下一階段進攻烏克蘭的行動。（圖／翻攝自推特／@olex_scherba）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國BBC於9日報導指出，克里姆林宮已經任命俄羅斯南部軍區指揮官德沃尼科夫（Aleksandr Dvornikov）將軍負責指揮入侵烏克蘭的下一階段攻勢，要他攻下烏東的頓巴斯地區。《每日郵報》報導，德沃尼科夫是被普丁欽點的「敘利亞屠夫」，曾在敘利亞戰爭中下令使用化學武器、狂轟濫炸，造成數千平民傷亡。

BBC援引西方官員說法稱，克里姆林宮已任命德沃尼科夫負責指揮在烏克蘭的下一波行動。美國《紐約時報》則引述美國官員指出，在德沃尼科夫被任命之前，俄軍並沒有任何中央司令官來指揮在烏克蘭的地面部隊。此前，在占領烏克蘭首都的行動失敗後，俄軍已撤出基輔與切爾尼戈夫的陣地，進入白俄羅斯和俄國西部進行補給與重新集結。

英國《每日郵報》指出，俄羅斯總統普丁欽點德沃尼科夫，要他攻下整個頓巴斯地區，而德沃尼科夫2015年9月起成為駐敘利亞俄軍的首任指揮官，2016年起負責指揮當地作戰，長達1年的期間內，他下令動用化學武器和無差別空襲，造成當地數千名平民傷亡。報導提到，60歲的德沃尼科夫將軍多年來以冷酷無情聞名，又被稱為「敘利亞屠夫」。

據悉，德沃尼科夫在俄羅斯兼併克里米亞後，還被普丁賦予監視黑海與克里米亞半島的重責大任，並且熟悉頓巴斯戰場，他的戰場情報能力顯然受到西方將領的高度重視。報導稱，北約高層已將德沃尼科夫的戰績和戰術偏好，建立一個分析資料庫，以便預測他未來幾周可能做出的調度與決策。

此前，俄羅斯在烏東克拉莫托斯克（Kramatorsk）車站動用「圓點飛彈」（北約代號SS-21聖甲蟲飛彈）進行轟炸，造成至少52名準備撤離的平民死亡，其中包含5名孩童。有西方官員分析，下令發動這場襲擊的可能就是新任命的「敘利亞屠夫」德沃尼科夫，但官員們表示，除非俄軍往後的進攻變得更有效率，否則他可能很難取悅普丁。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
打完第3劑！　啦啦隊女神「連7天狂冒1症狀」傻了
搶轎大甲媽「驚見女星在場」護白狼！　網戰翻
陳時中「4度吸鼻子」影片曝光！　醫驚：過敏還是感冒
快訊／今年第2號颱風「梅姬」形成！　最新路徑曝
快訊／桃園楓樹國小學童發燒！自行到院採檢確診　全校急停課
「出車又出人」幫忙開禮車　他收到紅包怒了！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

玩偶藏炸藥！俄軍竟用「泰迪熊炸彈」誘殺小孩　無數兒童慘遭毒手

俄軍在車諾比「紅色森林」挖壕　烏克蘭警告：30天內出現輻射病症

普丁欽點「敘利亞屠夫」指揮烏東之戰　曾冷血用化武殘殺數千人

標普降俄羅斯信用評級恐爆違約！　分析曝機率極高

英曝俄軍殘酷手段：把烏克蘭平民當人肉盾牌　在民宅內埋地雷

國會通過不信任案　巴基斯坦總理伊姆蘭汗遭罷黜

澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判　期盼透過外交結束戰爭

英相強生突訪基輔會晤澤倫斯基　展現對烏克蘭堅定支持

女兒女婿陳屍瓦礫堆下36天！　烏克蘭老母親慟：孫子一直問爸媽呢

烏俄第3度換俘　12烏克蘭軍人14平民獲釋

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！ 米可白無奈：能做的我都做了

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

普渡三公降駕出巡整晚不眨眼　猛灌58度高粱！不給就鬧脾氣

在家用跑步機全程坐著跑？　偷懶啤酒肚大叔運動超愜意

A-Lin螢幕初吻獻「25歲鮮肉」　突破尺度「禮服中間挖空露半球」超辣！

玩偶藏炸藥！俄軍竟用「泰迪熊炸彈」誘殺小孩　無數兒童慘遭毒手

俄軍在車諾比「紅色森林」挖壕　烏克蘭警告：30天內出現輻射病症

普丁欽點「敘利亞屠夫」指揮烏東之戰　曾冷血用化武殘殺數千人

標普降俄羅斯信用評級恐爆違約！　分析曝機率極高

英曝俄軍殘酷手段：把烏克蘭平民當人肉盾牌　在民宅內埋地雷

國會通過不信任案　巴基斯坦總理伊姆蘭汗遭罷黜

澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判　期盼透過外交結束戰爭

英相強生突訪基輔會晤澤倫斯基　展現對烏克蘭堅定支持

女兒女婿陳屍瓦礫堆下36天！　烏克蘭老母親慟：孫子一直問爸媽呢

烏俄第3度換俘　12烏克蘭軍人14平民獲釋

全場客人為鬼鬼拍手！她後台感動淚崩　姚元浩：妳太棒了

佛蓋爾遭湖人球員無視　頻繁變陣讓詹皇無奈：這樣怎麼贏

小薰「年初變嚴重」罕曝33年隱疾！ 滿頭扎針照曝：甩不開的惡夢

大甲媽繞境變成大亂鬥！白狼帶隊「搶轎」　徐國勇說重話

產業進駐帶動發展　歸仁近3年房價翻漲近1倍

身分證、生日「有2」折房價！嘉義酒店超狂優惠　姓名中2字房型升等

31歲林意箴喊想凍卵　打槍「小金城武」原因超直接：當他女友會吃醋

「亞洲天王」孫興慜英超再度上演帽子戲法　助熱刺4比0大勝

30歲升主管後悔了！「滑手機等下班」他揭2原因勸世：錢夠用就好

真貨！鈴木誠也大聯盟打點開張　小熊9比0大勝釀酒人

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

萬元花瓶竟是乾隆收藏　爽賺600萬

尪陳屍公車站！妻抱屍痛哭下葬　4天後竟「自己回家」

豪宅遭俄軍佔領！烏克蘭富商怒把家炸了

英國首相強生突襲訪問基輔　與澤倫斯基會談

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

孩子們陳屍瓦礫堆下36天！　烏老母慟：孫子一直問

蛇蠍人妻弒夫詐保！前2任男友竟也巧合慘死

毒販搞丟2.8億毒品　絕望反應全被拍

「A片研究員」爽看100部　月薪達9.3萬

首批民間太空人　安全抵達國際太空站

澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判

更多熱門

相關新聞

玩偶藏炸藥！俄軍用泰迪熊炸彈誘殺小孩

玩偶藏炸藥！俄軍用泰迪熊炸彈誘殺小孩

在基輔治療戰爭傷員的醫師亞斯納（Oleksandr Yatsyna）透露，面對烏克蘭頑強抵抗的俄軍，如今正採取一種近乎病態的戰略，將炸彈植入兒童的玩偶中，包裝成「泰迪熊炸彈」來誘殺當地兒童，以此削弱烏克蘭抵禦俄軍的力量。

駐紮車諾比禁區的俄兵30天內將出現輻射病症

駐紮車諾比禁區的俄兵30天內將出現輻射病症

標普降俄羅斯信用評級　恐爆違約

標普降俄羅斯信用評級　恐爆違約

英曝俄軍：把烏平民當人肉盾牌　民宅內埋地雷

英曝俄軍：把烏平民當人肉盾牌　民宅內埋地雷

澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判

澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判

關鍵字：

俄羅斯俄軍指揮官敘利亞屠夫普丁頓巴斯德沃尼科夫

讀者迴響

熱門新聞

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

大甲媽遶境驚見「金鐘主持人」扛轎還願！

「愛吃2類食物」長息肉拒切！她拖2年…醫：第三期了

本土+442！　有症狀快做1件事

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

張惠妹開唱「驚見天后坐台下」！

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

金世正《社內相親》完結秒剪成俏麗短髮

連千毅身邊辣妹「卸妝全素顏」模樣曝光！

2歲女童解隔返家！睡覺喊一句話母哭了

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

23歲華裔名媛坐NBA第一排「合照詹姆士爆紅」超狂身分被起底

更多

最夯影音

更多
武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼
桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面