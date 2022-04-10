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花萬元買花瓶…竟是「乾隆皇帝收藏品」　拍賣爽賺600萬

花萬元買花瓶…竟是「乾隆皇帝收藏品」　拍賣爽賺600萬

▲一名已故外科醫師在1980年代買下的花瓶，竟是中國乾隆皇帝的收藏品。（圖／Dreweatts）

圖文／CTWANT

一名已故外科醫師在1980年代以幾百英鎊的價格買下了一個花瓶，近日該名外科醫生的兒子決定將其出售，專家才發現這個花瓶竟是1736年至1795年中國乾隆皇帝的收藏品，預估價值15萬英鎊 （近600萬新台幣）。

綜合外媒報導，這個高61公分的藏青色花瓶，主要以明亮的金銀兩色來上釉，並以飛鶴和蝙蝠圖案為特色，象徵著長壽和繁榮，而這個花瓶將在拍賣會上出售，目前正在賣家家中的客廳展示著。

一名專家發現，該花瓶底座上有一枚印章，顯示這個花瓶是屬於1736年至1795年中國乾隆皇帝的收藏品，預估拍賣價可達15萬英鎊 （近600萬新台幣）。而賣家表示，這個花瓶是他已故的外科醫生父親在1980年代以幾百英鎊的價格所買下。拍賣商發言人也指出，這個花瓶質量相當好，且裝飾精美，寓意吉祥。

過去也曾發生過類似事件，中歐地區一位住在偏鄉的老婦人，她在50年前曾44英鎊（約新台幣1600元）買下一個古代花瓶，一直以來她都將花瓶放置在櫃子上，後來一名荷蘭藝術顧問前來拜訪，覺得這個花瓶很特別，拿去給專家鑑定，結果發現該花瓶是中國清乾隆時期的文物，並在拍賣會上以7百萬英鎊售出（約新台幣2.58億元）。

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