改編唐傳奇聶隱娘、雲端神明打架！《摺紙動物園》作家再推小說集

▲華裔美籍作家劉宇昆因《摺紙動物園》驚艷世界文壇，他在律師工作之餘斜槓創作，如今再度推出短篇小說集《隱娘》。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

華裔美籍作家劉宇昆因《摺紙動物園》驚艷世界文壇，他在律師工作之餘斜槓創作，如今再度推出短篇小說集《隱娘》，其中同名故事改編自唐傳奇〈聶隱娘傳〉的短篇；此外還有三篇〈神祇〉短篇連作，故事提到在「雲端」位元間的諸神之戰，差點釀成現實的世界大戰。融合東西方科幻題材，再次讓讀者驚艷！

劉宇昆曾同時獲得雨果獎、星雲獎與世界奇幻獎，他在律師工作之餘仍維持勤奮創作，累積出亮眼成績，這次的短篇集中收錄了劉宇昆2015年至2020年間精選的科幻與奇幻作品，包括16篇短篇小說、1篇全新中篇小說、另一部系列作品「蒲公英王朝」第三卷《蒙面王座》的節選。

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其中與書名同名的短篇〈隱娘〉，改編自唐傳奇〈聶隱娘傳〉的短篇，幾年前侯孝賢導演也曾以其獨有的風格拍成《刺客聶隱娘》，劉宇昆則在東方古典中融入科幻，讓隱娘手持能破時空的匕首，與奉師命執行暗殺的師姐，在神祕莫測的維度空間中打鬥，讀來出神入化，令人嚮往。

他注意到了隱娘這位古典傳統中為數不多的女英雄，並為她決心違背師命、轉而保護暗殺目標的價值取捨賦予現代思考。劉宇昆表示，自己將〈隱娘〉視作原著「拓樸學式的再折疊」，他依然保留了原著中的元素，作了數學上的變形，以不同的方式呈現故事。



書中另有〈不願被束縛的神祇〉、〈不願被殺死的神祇〉、〈沒有白白死去的神衹〉三篇短篇連作，〈神祇〉述說一位身患絕症的父親，在家人不知情的狀況下，將意識上傳到了雲端。有天女兒打開了兒時與父親共用的電腦，忽然發現一位神秘人物想要她對話。有趣的是，這位神秘客無法鍵入文字，只能用一連串表情符號和她溝通，慢慢地，女兒和母親發現神秘客似乎擁有過世父親的記憶⋯⋯。

在後續故事中，「雲端」的神祇（由上傳的人類意識構成的AI）起了紛爭，父親也捲入其中，位元間的諸神之戰更幾乎釀成現實的世界大戰。出版社表示，對於如今在身處「科技奇異點」的讀者們，好奇AI對人類未來究竟是福是禍的此刻，劉宇昆藉由三篇連作，作出了精采的演繹。

《隱娘》由新經典文化出版，新經典也趁機邀請國內對科幻與影視市場熟悉的版權人譚光磊、創作者高翊峰（小說家）、馬欣（作家），在4/22（五）晚間19:30舉行線上講座，一起分享他們對劉宇昆的了解與喜愛，讓台灣有機會深入了解這位擅長融合東西幻想科學題材的作家，以及科幻類型的閱讀魅力。