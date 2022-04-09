女大生載交友軟體「連約16男」！事後讚：省錢又會飽　原因遭罵翻

▲外國女網友拍片分享省錢妙招，卻遭網友砲轟。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

外國一名女網友近日在短影音平台TikTok發布影片，分享自己的「省錢妙招」卻遭受網友狂批，原因是她透露自己「連續16天安排了16次約會」，這樣男方就會掏錢請她吃飯，而她省錢的同時還可以吃飽。

根據《每日星報》報導，這名女子在個人TikTok頻道「@mccall_brock」發布影片，透露自己在大學時曾經手頭拮据，一次她又沒錢吃飯，便想到妙招「我使用了一個約會應用程式，在16天裡我連續約了16次晚餐」，男方在約會後通常會掏腰包買單，而她就可以省錢同時又能吃飽飯；同時她也澄清這些約會都是男方主動邀約的。

這個「省錢妙招」曝光後瞬間引起網友討論，不少人對她的行為感到震驚，紛紛留言批評她根本在利用男人「他們可能真的喜歡你，你卻利用他們，你是個壞人」、「那些男人有夠可憐」、「你根本不尊重那些男人」、「我以為你們女性想要平等」；不過也有網友大讚女子是「天才」、「事實上，當我沒錢時我也這麼做過」、「你根本是生活駭客」、「約會應用程式對男性與女性根本完全不同」。

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