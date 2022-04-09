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豪宅遭俄軍佔領！烏克蘭富商怒供座標「把家炸了」　12輛軍車全滅

▲烏克蘭富商斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）提供自家坐標供烏軍轟炸。（圖／翻攝自Facebook／Stavnitser Andrey，下同）

▲烏克蘭富商斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）提供自家坐標供烏軍轟炸。（圖／翻攝自Facebook／Stavnitser Andrey，下同）

記者閔文昱／綜合報導

自俄羅斯2月24日發動侵烏行動後，烏克蘭已有1000萬人逃離家園，多名烏克蘭富豪更早在開戰前就已包機逃往他國，其中包括航運大亨斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser），不過他近日從攝影機發現，他位於基輔近郊的豪宅成了俄軍的駐紮地，院子裡甚至還部署了12架火箭砲車，讓他決定把座標提供給烏克蘭軍方，並殲滅這些俄軍。

▲烏克蘭富商斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）提供自家坐標供烏軍轟炸。（圖／翻攝自Facebook／Stavnitser Andrey，下同）

斯塔夫尼澤8日在臉書發文指出，他透過房屋的攝影機發現，自己的豪宅成了俄軍的完美庇護所，院子內甚至還擺放了MLRS、Tornado-G等12架等火箭系統，讓他不禁直問「你會花多久的時間，向烏克蘭軍方提供確切座標並讓他們進行攻擊？」

▲烏克蘭富商斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）提供自家坐標供烏軍轟炸。（圖／翻攝自Facebook／Stavnitser Andrey，下同）

斯塔夫尼澤PO出照片，只見畫面中的房屋、軍用設備全都殘破不堪，可見該處已被烏軍進行猛烈攻擊，而斯塔夫尼澤也稱，他們要重建房子，重建國家，最重要的是要盡可能拯救更多的生命，「恢復牆壁很容易，真正難的是恢復真理、正義。」另外，他也強調，希望網友別因此誇他，「拜託，我沒有真的參與戰鬥，那些赤手空拳和俄軍交戰的人才是真正的英雄。」

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