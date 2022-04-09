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以色列又爆恐攻！「手槍攻擊酒吧」致3死10傷　巴勒斯坦兇手遭擊斃

▲▼以色列酒吧攻擊案。（圖／／路透）

▲以色列在當地7日爆發酒吧攻擊案，下同。（圖／／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

以色列特拉維夫（Tel Aviv）在當地7日晚間爆發槍擊事件，造成至少3人死亡，10多人受傷。以色列安全部隊8日在南部雅法（Jaffa）的一座清真寺附近，發現了巴勒斯坦籍的槍手嫌疑人，並在交火中將其打死。當地警方表示，儘管嫌犯發動襲擊的具體動機不明，但警方認為這起襲擊可能與恐怖主義相關。

▲▼以色列酒吧攻擊案。（圖／／路透）

綜合外媒報導，特拉維夫7日的槍擊事件發生在市中心一個酒吧和餐館林立的街區。在晚上9點左右，一名身著黑色衣服的槍手，拿著手槍闖入擁擠的酒吧，並對著人群進行無差別攻擊，並在開了大約10槍後倉皇離去。報導稱，在槍擊案爆發後，有2名30多歲的男性當場死亡，另有1名受害者在8日清晨，因傷勢過於嚴重而死，襲擊還造成了10多人受傷。

▲▼以色列酒吧攻擊案。（圖／／路透）

安全部隊在接獲投報後，立刻派出至少1000名警察和國防軍展開大規模的武裝搜捕行動。8日，他們在6公里外的雅法港一座清真寺附近，發現了槍手嫌疑人，並在雙方的激烈交火中將其打死。BBC指出，這名槍手是28歲、來自巴勒斯坦北部傑寧（Jenin）的哈澤姆（Raad Hazem），且警方懷疑這起襲擊可能與恐怖主義相關。

▲▼以色列酒吧攻擊案。（圖／／路透）

這是以色列近3週來，第4次有巴勒斯坦人在以色列發動恐怖攻擊事件。總理班奈特（Naftali Bennett）8日宣布，為了戰勝恐怖主義，他將授權讓安全部隊可自由採取行動應對威脅，而他也正在以色列軍事總部密切關注情勢發展。

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