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毒販搞丟2.8億毒品！眼神死透「閃過人生跑馬燈」　絕望反應全被拍

▲▼澳洲25歲毒販塔切夫（Christian Tachev）驚覺價值約1000萬美元的冰毒不翼而飛。（圖／翻攝澳洲聯邦警察）

▲塔切夫驚覺價值約1000萬美元的冰毒不翼而飛。（圖／翻攝澳洲聯邦警察）

記者吳美依／綜合報導

澳洲毒販塔切夫（Christian Tachev）把價值1000萬美金（約新台幣2.8億）的冰毒埋藏在樹林深處，後來返回原地卻遍尋不著，瘋狂挖掘近半小時後，終於意識到大事不妙。他眼神死透、宛如看見「人生跑馬燈」的絕望表情，也被監視器捕捉下來。

《鏡報》等外媒報導，25歲的塔切夫表面上是一名健身教練，副業兼賣電子菸，實際上卻是販毒集團成員，負責運送冰毒及金錢，他多次前往珀斯山區埋藏貨品及鈔票，絲毫沒有發現自己被警方盯上。

▲▼澳洲25歲毒販塔切夫（Christian Tachev）驚覺價值約1000萬美元的冰毒不翼而飛。（圖／翻攝澳洲聯邦警察）

▲澳洲警方已經盯上塔切夫一陣子，並在嫌犯返回現場前，搶先沒收毒品。（圖／翻攝澳洲聯邦警察）

去年3月19日，警方鎖定確切地點後，搶先挖出並且沒收毒品，接著架設監視器蒐集證據。同年4月6日，他們成功逮捕塔切夫，嫌犯當時還持有大量現金。

此案於今年4月6日進行最後審判，塔切夫因販毒及處理犯罪獲利，判處11年有期徒刑，7年半後才可假釋。法官麥格拉斯（Joseph McGrath）指出，被告的犯罪動機「完全出於經濟利益」，把毒品藏匿在只有GPS才能找到的森林深處，可見經過周詳計畫，在冰毒流通問題上扮演舉足輕重的角色。

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