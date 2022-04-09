Omicron增1死「沒打過疫苗」　羅一鈞：應是感染BA.2變異株

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增5人中重症，其中1人死亡。死亡個案為90多歲婦人，從未接種過疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然該案定序還沒出爐，但依照居住地相關群聚推斷，應該是Omicron BA.2，與2月中公布過的80多歲死亡個案感染的BA.1不同。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案24458)，為90多歲女性，具慢性病史，未接種COVID-19疫苗，為案23030接觸者，居家隔離期間因症採檢，於4月4日確診，4月7日死亡。

羅一鈞表示，死亡個案有高血壓、巴金森氏症慢性病史，4/2發病、4/4確診，住院時發現有氧氣低的狀況，血氧濃度低於94%，先使用氧氣鼻管，後升級到氧氣面罩，後發現合併細菌性肺炎及敗血性休克，有使用瑞德西韋，仍於4/7不幸過世。

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羅一鈞表示，另外4例中重症患者都屬於「中度」個案，有1人有高血壓病史、2人有心血管病史、1人有肺癌病史，都使用過瑞德西韋，目前仍在醫院治療中。

最後，羅一鈞補充，雖然這一波Omicron本土疫情無症狀或輕症比例為99.68%，但在70歲以上的高齡族群，中重症風險還是比其他年齡層高很多，90歲以上致死率達25%、80多歲也有4.5%，呼籲中高齡長者一定要儘速接種疫苗，提升自身保護力。

▲▼指揮中心說明本土病例以及中重度個案。（圖／指揮中心提供）