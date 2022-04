俄軍搶烏克蘭人AirPods　反被烏軍「定位追蹤」部隊位置

▲俄軍士兵搶走烏克蘭人的AirPods後,反被追蹤所在位置。(圖/達志影像/美聯社、推特)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後,不只大量殘殺平民,將城鎮炸成廢墟,性侵當地婦女與兒童,甚至還將難民的財產洗劫一空。不過根據外媒報導,部分俄軍卻因此讓自己陷入危機,因為有俄軍搶奪烏克蘭人的AirPods後,反遭烏方定位追蹤。

phoneArena報導,俄羅斯軍隊軍事入侵烏克蘭多個城鎮後,導致難民被迫逃離家鄉,而士兵們更是直接橫掃居民遺留下的財物。不過俄軍偷走烏克蘭人的無線耳機「AirPods」後,反被用來追蹤俄軍部隊的所在位置與行蹤。

事實上,Apple相關產品都擁有「尋找」功能,可以對無線耳機、智慧型手錶等個人用品進行定位與追蹤,減低遺失的機率。不過在戰爭期間,卻被烏軍用在鎖定偷東西的俄軍位置。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)的資深顧問維亞科爾卡(Franak Viačorka)表示,蘋果產品的相關功能已經被烏克蘭軍隊拿來追蹤俄軍位置,而他們也發現,俄羅斯軍隊已經從烏克蘭首都地區撤退至白俄羅斯的安全地區。

Ukrainians are locating their devices on the territory of the Homiel region, Belarus, where part of the Russian army retreated. pic.twitter.com/JsdhltRZ5E