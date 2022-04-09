俄軍搶烏克蘭人AirPods　反被烏軍「定位追蹤」部隊位置

▲俄軍士兵搶走烏克蘭人的AirPods後，反被追蹤所在位置。（圖／達志影像／美聯社、推特）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後，不只大量殘殺平民，將城鎮炸成廢墟，性侵當地婦女與兒童，甚至還將難民的財產洗劫一空。不過根據外媒報導，部分俄軍卻因此讓自己陷入危機，因為有俄軍搶奪烏克蘭人的AirPods後，反遭烏方定位追蹤。

phoneArena報導，俄羅斯軍隊軍事入侵烏克蘭多個城鎮後，導致難民被迫逃離家鄉，而士兵們更是直接橫掃居民遺留下的財物。不過俄軍偷走烏克蘭人的無線耳機「AirPods」後，反被用來追蹤俄軍部隊的所在位置與行蹤。

事實上，Apple相關產品都擁有「尋找」功能，可以對無線耳機、智慧型手錶等個人用品進行定位與追蹤，減低遺失的機率。不過在戰爭期間，卻被烏軍用在鎖定偷東西的俄軍位置。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的資深顧問維亞科爾卡（Franak Viačorka）表示，蘋果產品的相關功能已經被烏克蘭軍隊拿來追蹤俄軍位置，而他們也發現，俄羅斯軍隊已經從烏克蘭首都地區撤退至白俄羅斯的安全地區。

Ukrainians are locating their devices on the territory of the Homiel region, Belarus, where part of the Russian army retreated. pic.twitter.com/JsdhltRZ5E — Franak Viačorka (@franakviacorka) April 5, 2022

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