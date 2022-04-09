2022全國小學籃球錦標賽　雲林2校女隊分奪冠亞軍

▲2022全國國民小學籃球錦標賽，土庫國小和立仁國小可以在這12支傳統球隊中脫穎而出，分奪冠亞軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022全國國民小學籃球錦標賽，有18縣市參賽，參賽隊伍數共125隊，其中女生六年級甲組共有12隊，雲林縣的土庫國小和立仁國小包辦了女生六年級甲組冠軍和亞軍，兩所小學都是縣內籃球重點發展學校。雲林縣長張麗善為表揚選手們爭奪最高榮譽的優異表現，請選手們齊聚縣府親民大廳，並致贈禮物祝賀。

雲林縣長張麗善表示，感謝校長、老師、教練、家長及後援會長期以來的支持與協助，提供各項軟硬體的協助，才能以多元的訓練方式，讓學生不論在體育技能上、課業學習上、及態度品格上都能全面發展，並且陪伴孩子們克服種種挑戰，成就了今日的佳績。希望與會的所有的教練與選手，都是雲林之光，也都是雲林優秀的好子弟。

張麗善贈送每位選手繡有名字的專屬運動外套，雲林縣肉品市場也準備補充營養的雲饗豬禮盒，豐泰企業則送每位選手一雙籃球鞋，選手們拿到精心準備的禮物，都十分的高興，並且承諾會更認真練球。

張麗善指出，雲林縣政府對於體育發展及全民運動極為重視，也提供更完善的運動設備、訓練及教鍊需求，更推動體育選手四級銜接計畫，讓優秀選手從國小開始接受專業訓練，希望留下優秀的運動人才，繼續奉獻所長、傳承經驗，讓雲林體育可以繼續發光發熱。

最後，縣長張麗善土庫國小和立仁國小的小選手一一擊掌加油打氣，為他們將於5月11日至20日代表雲林縣參加「110學年度全國小學籃球聯賽」的全國決賽，希望他們繼續努力，無所畏懼，取得佳績。

▲張麗善贈送每位選手繡有名字的專屬運動外套。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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