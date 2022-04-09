他陰毛太亂「緊勒小頭」痛爆　差點要剁掉！急割包皮搶救命根

▲澳洲一名男子陰毛纏住龜頭，差點失去一部分陰莖。（圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名57歲男子陰莖腫脹劇痛，竟是因為陰毛在包皮內側糾纏，經年累月後，變得像繩索一般緊緊勒住龜頭，不僅阻礙血液流通，甚至造成大面積傷口，若再延誤就醫，恐怕必須切除。幸好，醫師及時協助除毛、實施修復手術，最後還替患者割除包皮，避免同樣情況再次發生。此病例研究被發表在醫學期刊《泌尿病例報告》。

吉朗大學醫院（Geelong University Hospital）研究團隊指出，患者發生罕見的「頭髮止血帶綜合症」（Hair Tourniquet Syndrome），也就是頭髮或細線緊纏生殖器、手指或其他四肢，阻斷血液流通，此病症通常好發於年幼孩童身上，必須手術處理，嚴重者甚至需要截肢。

▲醫學界人士指出，若患者定期清洗生殖器，可以避免此事發生。（示意圖／CFP）



醫療團隊形容，患者是一名「飽受焦慮及憂鬱之苦」、「蓬頭垢面的紳士」，平時沒有固定住所，輪流借住親友家。他很少褪下包皮仔細清洗，平時也習慣坐著尿尿，就醫時龜頭已被勒得太緊，最細部位直徑只剩下1公分，尿道也因此遭受嚴重破壞。

患者得知手術風險，甚至可能失去一部分生殖器，嚇得立刻逃離醫院，幸好之後終於願意回來看診。他接受2次手術後，陰莖及尿道都已經修復完畢，不再需要依靠導管排尿，但龜頭仍留下畸形痕跡。

研究團隊坦言，患者疏於清理生殖器，嚴重焦慮卻又缺乏健康素養，對醫護人員帶來挑戰。英國泌尿科醫師瓦尼（Dr. Rich Viney）認為，如果該男子「定期清洗包皮，這本來是可以避免的。」

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