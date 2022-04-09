女警驚嚇逃竄！被害母女遭鄰居砍到重傷　他公開監視影像控警無能

▲女警遇到兇嫌砍人後驚慌失措跑下樓，最後與男警被卡在玄關大門外。（圖／翻攝自YouTube@동아일보）

記者羅翊宬／編譯

「層間噪音」所導致的各種社會案件在南韓層出不窮，去年11月15日仁川市南洞區某聯立式住宅發生殺人未遂案件，4樓的40多歲男性住戶因製造噪音而被3樓鄰居抱怨，對此他懷恨在心，最後持刀砍殺對方一家母女，導致母女兩人重傷，前來調停的女警見狀後嚇得驚慌失措、逃往1樓門外。最近，被害屋主決定對外公開監視器影像。

綜合先前報導，40多歲男從2至3個多月前搬進該棟住宅後，幾乎每天都會拿鐵鎚狂敲地板、製造各種噪音，某天還不斷拖著地板搬餐桌，各種噪音讓3樓被害人A某夫婦直接上樓抱怨，該名男性甚至持續性騷擾、威脅殺害被害人一家三口，雙方之間的摩擦愈來愈大。

去年11月15日，40多歲男性至3樓被害人家門口踹門、亂丟宅配包裹、罵髒話，被害人20多歲的女兒於是報警處理，豈料警方態度消極，認定是一般的層間噪音問題，只要求男子回到警局做筆錄；男子在確定警察返回警局後，便再度騷擾3樓住戶，被害人女兒只好二度報警求救，最後來了一名女警B某、男警C某。

男警C某詢問是否提告，為了怕談話內容被聽到，於是帶著被害人丈夫A某從3樓走向1樓，留下女警C某、被害人妻子、被害人女兒與40多歲男性對峙；豈料，該男持刀猛砍、刺穿被害人妻子下巴與頸椎，當場血如瀑布般噴濺、灑落四處，女警嚇得驚慌失色，撇下被害人妻子、女兒獨自逃往樓下，A某聽到妻女尖叫聲後，緊急回到3樓住處，女警、男警則待在1樓玄關外不知如何應對。

▼A某與男警原本在1樓玄關門口商討事件後續發展，聽到妻女悲鳴聲急忙衝上樓（影片25、26秒處），卻在樓梯口遇見驚慌失措、放下被害人逃跑的失職女警。



根據韓媒《中央日報》，被害人A某於近日選擇對外界公開事發當日的監視器影像，只見女警、男警不得其門而入，直到經過3分鐘後玄關大門再度開啟，才又拿著警棍、電擊棒前往3樓逮捕早已遭A某制伏的40多歲男性。

A某本月6日在接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》採訪時透露，當他回到住處時只見到走廊四處灑滿妻子的鮮血，鮮紅的血液如同瀑布般湧出，女兒則是用手抓住男子持刀的手，臉部遭男子砍到重傷。

原先報導指出，被害人妻子身受重傷送醫後，一度傳出腦死。不過A某透露，妻子在經歷此事後腦部重創、認知能力嚴重受損，不僅被醫師診斷罹患失語症，智商更退步到只有1、2歲幼童的程度；至於女兒則因臉部重傷深可見骨，前後接受15次整形手術。

A某在專訪中回憶，當時男警深怕他與40多歲男子起衝突，才將之帶往1樓並詢問事態後續發展等，沒想到卻突然聽到女兒悽慘的悲鳴聲從3樓傳出，正當他要回到住處時，遇到急奔下樓的女警，女警口中大喊著「刀、刀、刀」，同時做出兇嫌砍人的動作，他才不顧一切緊急衝回住處，奪去男子手上的刀，親自壓制男子，而這中間完全沒有警察的協助。

A某痛苦表示，「在對峙的途中我也因此受傷，這段時間我辭去工作，在醫院照顧重傷的妻子，我根本是硬撐下去的。」

A某認為女警、男警消極的態度，才會招致這場悲劇，同時他也質疑警方試圖刪除當天警察出勤時的貼身攝像鏡頭檔案；而他也解釋最後選擇對外公佈監視器影像的原因，「是為了讓警察組織保持警戒。」

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