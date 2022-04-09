金正恩視察飆罵「醜死了」！　怒拆金剛山5星豪華郵輪飯店

▲海金剛飯店是一棟7層樓的漂浮飯店。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前北韓（朝鮮）最高領導人金正恩曾於2019年10月視察金剛山觀光地區時，在5星級豪華郵輪「海金剛飯店」怒斥「殘破不堪，醜斃了」，聲稱要拆除包括南韓等所有外商投資興建的觀光設施。日前，美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）從1個月的衛星相片發現，平壤當局拆除海金剛飯店的工作將宣告結束。

根據韓媒《中央日報》、美媒《美國之音》（VOA），從行星實驗室本月5日所拍攝的衛星相片可以看到，海金剛飯店的正中心部份呈凹陷狀，報導分析拆除工作已進入到底層階段，而海金剛飯店的前側船埠堆滿疑似為建築物建材的黑色物體。

북한이 현대아산 소유 시설인 해금강호텔을 쉬지 않고 해체하는 정황이 또다시 포착됐습니다. 특정 조치로 단정하기 이르다는 한국 통일부의 설명과 달리 낮은 층수까지 파괴됐는데, 해금강 호텔이 역사 속으로 사라질 날도 머지않아 보입니다. #북한 #김정은 #금강산https://t.co/sQomh5O0Aj — VOA Korean (@VOA_Korean) April 5, 2022

《美國之音》指出，從3月6日以後所拍攝的衛星相片中可以看到，飯店的每一層正逐漸被拆除，而大型重裝備也曾一度登場。

對此，南韓統一部副發言人車德澈（차덕철，音譯）於昨（8）日表示強烈遺憾，呼籲北韓應立即停止拆除海金剛飯店的作業、同時履行兩韓之間的協議，「北韓單方面拆除海金剛飯店的行為，明顯有違雙方互相尊重、以及違反依據南北雙方共同努力下所促成的協議。」

▲金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施，其後方正是海金剛飯店。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，北韓曾於2000年兩韓交流熱絡時，開放南韓居民前往境內的金剛山觀光，當時南韓財團現代峨山公司（Hyundai Asan）從越南轉手買下漂浮郵輪飯店「西貢飯店」，並將之停靠在北韓金剛山的港灣，改名為「海金剛飯店」後再度開幕。

豈料，南韓籍女性觀光客朴王子（박왕자，音譯）於2008年慘遭北韓朝鮮人民軍槍殺身亡，平壤當局聲稱該女踏進軍事警戒區，此後金剛山觀光宣告中斷，兩韓關係陷入冰點，而海金剛飯店從此以後便年久失修，在Google地圖衛星影像上呈現破敗慘澹的模樣。

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