布查大屠殺震驚歐洲！歐盟主席承諾：將加快烏克蘭入歐盟程序

▲澤倫斯基在基輔歡迎歐盟執委會主席馮德萊恩的到來。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍占領烏克蘭首都基輔近郊城鎮布查（Bucha）後，在當地進行燒殺擄掠，至少數百名平民被虐殺後掩埋至亂葬崗，種種怵目驚心的景象就連歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）都為之撼動，她向烏克蘭總統承諾，將設法加速推動烏克蘭加入歐盟的進程。

根據《衛報》，馮德萊恩於當地時間8日造訪了布查，當地的法醫與調查人員從亂葬崗中挖出一具又一具的平民屍體，該景象讓馮德萊恩為之所憾動。烏克蘭官員透露，布查有數百名平民慘遭俄軍殘忍殺害；對此，莫斯科當局否認針對平民進行處決或虐殺，稱這項指控是「荒謬的捏造」。

而在歐盟官員搭乘火車即將抵達基輔之際，烏克蘭一座火車站慘遭導彈襲擊轟炸，造成至少50人以上死亡、多人受傷，當地擠滿了在俄羅斯威脅發動大規模進攻後，從烏克蘭東部逃離的平民。

馮德萊恩此前曾在布查向當地記者透露，「這裡發生不可思議的事情，我們看到俄羅斯總統普丁軍隊的殘酷面孔，我們看到俄軍佔領這座城市的魯莽與冷酷。」

報導分析，馮德萊恩前往基輔的目的，在於向烏克蘭總統澤倫斯基提供精神與經濟層面上的支柱，同時她也承諾支持烏克蘭從戰火中崛起成為一個民主國家，她表示歐盟與其他捐助者將會協助解決問題。

而馮德萊恩也向澤倫斯基遞交一份調查問卷，該份問卷將成為決定烏克蘭能否順利加入歐盟的起點，「（這份問卷）不再像以往那樣需要幾年的時間，但我認為仍需要幾周的時間。」

馮德萊恩表示，「俄羅斯將會陷入經濟、金融與技術上的衰退，而反之烏克蘭則正在走向歐洲的未來，這就是我所看到的」；對於烏克蘭加入歐盟一事，澤倫斯基則在同場記者會上表示，他將在一周內給出答案。

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