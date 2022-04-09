蛇蠍人妻弒夫詐領保險金！前2任男友竟也巧合慘死　致富密碼曝光

▲遭南韓檢警通緝的李恩海、曹賢洙。（圖／仁川地方檢察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一對夫妻曾於2019年6月30日前往京畿道加平郡的龍沼溪谷（용소계곡）遊玩，女方李恩海（이은해，音譯）明知丈夫尹某（媒體曾公開全名為尹尚燁，윤상엽）不諳水性，卻還是慫恿對方跳水，最後導致對方溺死。事後，李恩海請領8億韓元的死亡保險金遭到拒絕。有韓媒發現，李恩海前2任男友死因也相當離奇，而李恩海也曾受領保險金。

李恩海不僅多次陷害尹某於死地，包括在尹某的吃食添加河豚精巢與血液試圖讓其中毒死亡（2019年2月）、推尹某跌入釣魚池（2019年5月）。

而以從事性交易維生的李恩海過去交往的2任男友也死得不明不白，包括李恩海與男友B某同乘一輛車時發生車禍，生還的她在對方身亡後成功領取保險金（2010年）；另一任男友則是在泰國芭達雅浮潛時意外身亡（2014年）。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，仁川地方檢察廳去年2月偵辦尹某死亡事件時，意外發現李恩海與其外遇對象曹賢洙（조현수，音譯）在社交通訊軟體Telegram上的對話內容，李恩海於2019年與丈夫尹某入住江原道襄陽郡一棟民宿，之後她竟然在丈夫尹某的吃食加入了河豚的精巢、血液，試圖讓對方中毒身亡，不過毒量卻未達致死標準。

李恩海在向曹賢洙的對話中表示，「明明河豚毒已經放這麼多了，為什麼他（尹某）還是死不了啊？」

▲南韓檢方公開李恩海、曹賢洙的長相。（圖／翻攝自推特）

尹某曾經在某大企業擔任研究員，年薪為6000萬韓元（約新台幣142萬元），待遇優渥、經濟能力算是不錯。2016年與李恩海結婚後，曾為2人籌措購買新婚住房，不過李恩海卻以各種理由拒絕同居，最後淪為尹某以押金300萬韓元、月租50萬韓元的價格，入住京畿道水原市某聯立式住宅的半地下房，而掌握夫妻經濟大權的李恩海則回到新婚房定居。

報導指出，尹某住進半地下房後，李恩海幾乎是斷了給尹某的金援，夫妻倆也不常見面。半地下房的房東更向《JTBC News》透露，「尹某好像幾乎要1個多月才能見李恩海一次，而李恩海來到這裡探望尹某時，身邊總是跟著一名男性。」

夫妻倆的通訊軟體對話紀錄在尹某死後1年被警方透過數位修復還原，內容中可以看到，婚後住進半地下房的尹某窮到銀行帳戶餘額為0元、窮到買不起泡麵、且差點遭到斷水斷電，他只能透過向妻子發訊息求救，「恩海啊，我好餓......我想買眼鏡、也想買運動鞋，不過卻連泡麵也買不起，鞋子破成這樣讓我覺得好丟臉！」

▼尹某曾在某大企業擔任研究員。（圖／翻攝自YouTube@그것이 알고싶다）

▲尹某生前曾傳訊息給李恩海，透露自己每個月上繳薪水、繳高額保費，已經窮到連泡麵也吃不起。（圖／翻攝自韓網）

尹某在通訊軟體向李恩海訴苦，「我已經把我所領到的月薪全數匯款給賢洙（曹賢洙，即李恩海的外遇對象），現在已經窮到一無所有。恩海呀，拜託先匯款1萬韓元給我吧，讓我能到超商買便當和礦泉水，我已經沒有地方可以借錢了。」

尹某直到死前，必須每個月自行負擔高額死亡保險金70萬韓元以上的保費，尹某的死亡時間距離保險契約期滿只差4個小時。

李恩海於2017年8月替丈夫尹某購買6個保險，2019年6月底尹某溺斃後，李恩海前往尹某身前所住的半地下房，向房東領回300萬韓元的押金，同時向保險公司申請提領尹某的死亡保險，不過保險公司認為李恩海詐領保險金而表示拒絕。

▼SBS曾在節目公開死者尹某（尹尚燁）的長相，為戴眼鏡之男性，當時探討不諳水性的他為何從龍沼溪谷一躍而下。



最後，李恩海向電視台SBS舉報保險公司，SBS在採訪調查事件真相後，於2020年10月在知名時事節目《我想知道真相》播映特輯「加平溪谷溺死事件之謎」，提出李恩海為詐領高額保險金而殺人的可能性，當時偵辦該案的一山西部警察署於該年12月以殺人嫌疑將李恩海立案起訴，並於同月將事件移交給仁川地方檢察廳。

2021年12月，李恩海與曹賢洙並未回應檢方的二次傳喚調查，最後檢警於今年3月發布通緝令，目前兩人行蹤下落不明。

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