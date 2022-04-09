俄軍欲在5月9日前取得勝利！　歐官員曝：時間壓力恐釀更多暴行

▲俄軍計畫在5月9日的勝利日之前，在烏克蘭東部取得「地區性」勝利。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

目前俄羅斯軍隊正從烏克蘭首都基輔周圍地區撤軍，但歐洲官員警告，俄軍計畫在5月9日的勝利日之前，在烏克蘭東部取得「地區性」勝利。烏克蘭情報局長表示，俄軍正在西部集結，準備進攻烏東，呼籲歐洲盟友給予烏克蘭認真的軍事支持。

根據CNN報導，兩名歐洲官員表示，俄羅斯希望能在5月9日之前在烏克蘭取得地區性勝利，因此軍方備感壓力。5月9日是俄羅斯慶祝二戰戰勝德國的紀念日，傳統上都會在紅場舉行閱兵式，並由總統普丁發表演說。

歐洲官員表示，俄羅斯正在重組並將部隊轉移到烏克蘭東南部，取得地區性勝利對他們來說，比奪下烏克蘭大片區域的目標要容易的多，但時間壓力也可能讓俄軍犯下更多暴行，後勤和士氣也會加劇這個問題，「戰爭罪的惡臭可能會籠罩在這些俄羅斯部隊很多年。」

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）指出，俄軍正在邊境別爾哥羅德州（Belgorod）集結，準備經由此地進攻烏克蘭東部城市伊久姆（Izium），「他們（俄軍）首先計畫向哈爾科夫推進、試圖消滅馬力波，只有這之後，他們才可能嘗試向基輔發起進攻。」

布達諾夫呼籲盟友們提供真正且認真的軍事支持，烏軍需要使用重型火炮、防空系統和戰鬥機來對抗俄羅斯的地面部隊，「烏克蘭需要重型武器的真切支持，我們需要的不是明天而是今天。」