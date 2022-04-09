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街友車震人妻被海扁一夕變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機、貼妹狂吻

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲吉瓦爾多3月9日遭健身教練痛毆，過程還被監視器拍攝下來。（圖／翻攝自Instagram）

記者崔子柔／綜合報導

巴西48歲街友吉瓦爾多（Givaldo Alves de Souza）與一名健身教練的妻子在路邊車震，遭對方丈夫發現後被毆打送醫，沒想到卻因此掌握流量密碼，翻身變網紅，不但有人送他住進面海的豪宅，還帶著他搭私人飛機、和網美在派對狂歡。

根據《Roma News》報導，吉瓦爾多被痛毆送醫後受訪指出，當時33歲的珊卓拉（Sandra Mara Fernandes）突然問他要不要約會，但他說他連去摩鐵的錢都沒有，沒想到對方竟回「可以在我車裡啊」，最後珊卓拉的老公發現，把他打得鼻青臉腫。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲吉瓦爾多重獲新生。（圖／翻攝自Instagram）

沒想到吉瓦爾多因此成為當地話題人物，在抖音上吸引超過68萬名粉絲，也有各方網紅上前蹭流量，擁有百萬粉絲、22歲的網美葛菈琪（Grazi Mourao）日前被拍到在派對上和他熱吻，Youtuber阿吉亞爾（Diego Aguiar）甚至送給他一間位在里約熱內盧、面向大海的豪宅，還帶著他搭朋友的私人飛機。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼吉瓦爾多開啟奢華的生活。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

吉瓦爾多創立不到2週的Instagram帳號已經有超過40萬人追蹤，他在一家夜店找到了工作，每天的生活變得燈紅酒綠，到處受粉絲簇擁，更在最新的貼文正向表示，「想實現夢想，需要的是一個相信它能實現的人」。

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