烏東車站遭火箭彈襲擊50死　民眾撤離遭轟炸「屍體橫躺街頭」

▲克拉莫托斯克火車站遭俄軍攻擊，現場平民死傷慘重。（圖／翻攝自Telegram）



文／中央社



俄軍發射兩枚火箭攻擊烏克蘭東部一座用於撤離平民的火車站，車站外屍體橫陳，地上並散落著行李和填充玩具。

民眾因擔心俄軍挺進烏克蘭東部，今天清晨法新社記者看到大批人群湧進克拉莫托斯克（Kramatorsk）車站，爭相逃亡。

一名女性一面在地上丟棄的物品堆中找尋她的護照，一面說：「當時我在車站中，聽到似乎是兩次爆炸聲，我衝到牆邊找掩護。」

她告訴法新社：「我看到有人渾身是血走進車站，地上到處都有人躺著，我不知道他們是否只是受傷或是沒命了。」

▲現場軍警表示，當地遭到圓點-U（Tochka-U）火箭彈襲擊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

車站外，清一色平民裝束的20具遺體躺在塗有烏克蘭國旗黃藍2色的售貨亭旁邊，覆蓋著塑膠布，地面上是一片血泊。

車站附近有4輛汽車被燒成焦黑，旁邊是落在一棟建築物旁的火箭的軍綠色殘骸，火箭上以白漆寫著俄文「為了我們的孩子」。

現場一名警察告訴法新社：「這是一枚圓點（Tochka）飛彈，一枚破片炸彈，它在足球場大小的幾個地方爆炸。」

這場攻擊造成的死亡人數已增加到50名，包括5名兒童在內。

▼救護人員搬走傷亡者後，留下血跡斑斑的現場。（圖／路透）