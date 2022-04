俄羅斯「和平獎媒體人」遭潑紅漆　上周預估全俄一半人口反戰

▲2021年獲得「諾貝爾和平獎」的俄羅斯媒體人穆拉托夫(Dmitry Muratov)。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

2021年獲得「諾貝爾和平獎」的俄羅斯媒體人穆拉托夫(Dmitry Muratov)在俄羅斯搭火車時,遭身分不明人士潑灑紅漆。穆拉托夫不僅因為捍衛言論自由獲得和平獎,還在上周對CNN表示,俄羅斯有一半的人口反對烏克蘭戰爭。

根據CNN報導,穆拉托夫7日在Telegram上發文表示,「他們在車廂裡倒了油漆和丙酮。我的眼睛刺痛得很厲害。莫斯科-薩馬拉(Moscow-Samara)的火車,車廂裡到處都是油味。出發時間已經延遲了30分鐘。我會試著洗掉。攻擊者大喊,「穆拉托夫,這是給我們的孩子們的。(here's to you for our boys)」

穆拉托夫的媒體「新報」(Novaya Gazeta)上周才宣布暫時停刊,報社的一位女性發言人說,「穆拉托夫的眼睛似乎還好」。

Nobel Peace Prize-winning Russia journalist, Dmitry Muratov attacked while riding train in Russia (photos) https://t.co/BpX1krFYCG pic.twitter.com/zM8KEjlZ6c — Linda Ikeji (@lindaikeji) April 8, 2022

穆拉托夫上周告訴CNN,他的報紙因為「軍事審查」而停刊,過去20年裡,俄羅斯人民一直受到全面宣傳的影響,效果就跟輻射一樣,這種宣傳模式獲得了勝利,但不是對所有人都有用。

穆拉托夫指出,根據克里姆林宮自己的估計,大約有2500萬俄羅斯人反對烏克蘭的「特殊軍事行動」,但他的組織估計全俄羅斯1.42億人口,有一半的人口反戰。

穆拉托夫說,「那些是拒絕成為殭屍的人,這個國家有一半的人支持和平而反對戰爭」。

穆拉托夫上個月還透露,計劃拍賣他的諾貝爾和平獎章,以支持烏克蘭難民,希望幫助那些受傷、生病急需治療的孩子。

