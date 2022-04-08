火箭彈血洗「烏克蘭火車站」39死　俄國痛批：攻擊車站是挑釁行為

▲烏克蘭東部的克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk）遭到圓點-U （Tochka-U）火箭彈襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭東部的克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk）8日遭火箭彈襲擊，死亡人數也上修至39人，烏克蘭國家鐵路公司表示，火箭彈襲擊來自俄軍。對此俄羅斯方面痛批，火箭彈襲擊火車站是「挑釁行為」。

根據CNN報導，俄羅斯聲明表示，基輔民族主義政權代表聲稱，關於俄羅斯4月8日在克拉莫托斯克火車站所謂的「火箭彈襲擊」的所有言論都是挑釁，絕對不符合現實。

聲明指出，4月8日，俄羅斯武裝部隊「沒有」在克拉莫托斯克市，進行或計劃任何炮火攻擊。

▲圓點-U （Tochka-U）火箭彈殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



聲明強調，在克拉莫托斯克火車站附近發現圓點-U （Tochka-U）戰術火箭彈的殘骸，並有目擊者表示，僅由烏克蘭武裝部隊使用。

烏克蘭軍隊的庫存中有蘇聯設計的圓點-U火箭彈，但過去也曾被俄羅斯和分離主義勢力使用過。

不僅是火車站襲擊事件，俄羅斯軍方和高級官員已全面否認襲擊平民，最近聲稱，「沒有證據表明是俄軍所為，在基輔郊區布查對平民的屠殺，是自導自演的。」

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