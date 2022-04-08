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募9.44億挺烏！烏克蘭士兵舉「謝謝台灣」標語　網讚：祝贏回和平

▲▼烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍飛彈（Javelin）反坦克系統。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄烏戰火延燒未歇，我國外交部透過賑災基金會申請2022年烏克蘭國際援助專案，日前共募得款項9億4468萬元，捐款筆數12萬9348筆，將透過我國代表處轉至收受難民之駐在國政府或指定賑濟工作執行機構協助烏克蘭。對此，社群平台上近日就瘋傳一張烏克蘭士兵手拿「謝謝台灣」標語的照片，引發熱議。

根據畫面顯示，一名身穿烏克蘭軍服的士兵，對著鏡頭秀出「烏克蘭謝謝香港和台灣（Thank you Hong kung and Taiwan,from Ukraine）」的標語，讓不少網友看了相當感動，紛紛表示，「英雄加油榮耀歸於烏克蘭人民」、「台灣人才應該感謝烏克蘭人的勇敢」，民進黨立委蔡易餘也轉發該則消息，並稱「烏克蘭加油，贏回和平！」

▲烏克蘭士兵手舉感謝台灣標語。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭士兵手舉感謝台灣標語。（圖／翻攝自推特）

據了解，外交部為了協助烏克蘭難民，透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶(下稱賑濟專戶)，個人或營利事業對專戶之捐贈，先由基金會控存，之後再請求轉匯至指定之帳戶，依據歐洲各國安置烏克蘭難民的需要進行分配，賑濟專戶之資金與賑災基金會的會務完全分離，全數轉由外交部統籌處理運用。

賑災基金會表示，勸募期間外交部已動撥兩次，分別為3月9日動支1億元交波蘭政府；3月17日動支3.5億元，分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元。第三波經外交部4月1日公布，將擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等五國各100萬美元。

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烏克蘭國際援助專案台灣

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