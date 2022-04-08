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日本宣布對俄「追加5大制裁」！禁俄羅斯煤炭、機械進口

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄稍早召開記者會，宣布對俄羅斯進行新一波的追加制裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府繼宣布驅逐8名俄羅斯外交官後，首相岸田文雄稍早表示，將禁止進口俄羅斯的煤炭。此外，下週起也將陸續禁止俄羅斯機械、部分木材以及伏特加進口。岸田強調，目前針對俄羅斯的所有制裁，全是源於俄國對於烏克蘭的不當軍事入侵，因此俄國對各國的制裁行動做出報復行為是極為不適當的。

由於俄軍軍事入侵烏克蘭，大量殘殺平民，各國紛紛為此對俄羅斯祭出新一波制裁。日本首相岸田文雄8日召開記者會宣布一系列對於俄羅斯5大方向的追加制裁。他表示，將會加強對於俄羅斯外交與經濟方面的壓力，以阻止俄軍升級軍事進攻的力度，並盡早停戰，而日本也會持續與國際社會合作，透過加強制裁，迫使俄國停止侵略行為。

5大新制裁分別為針對近400名的俄羅斯軍方人士、議員以及20個俄軍相關組織進行資產凍結；禁止進口俄羅斯煤炭；禁止進口俄羅斯機械、部分木材以及伏特加；凍結俄羅斯大型銀行的資產；停止對俄羅斯進行新的投資。

在俄羅斯進口能源方面，將會迅速找到替代資源，並階段性地削減俄羅斯的煤炭進口。此外，機械、部分木材以及伏特加的禁止進口將從下週起正式實施。

另一方面，岸田文雄被記者問到，如果中國對俄羅斯支援軍備，未來是否也會將中國列入制裁對象。他表示，雖然兩國近年關係越來越緊密，但由於是假定的情況，因此不會對此進行回應。

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