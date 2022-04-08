街景捕捉壞壞瞬間！網揪Google地圖「小細節」　笑翻：真貼心

▲葡萄牙一對男女在路邊激情野戰，被Google街景車拍下。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳雕文／綜合報導

葡萄牙一對男女把汽車停放隱蔽草叢裡，直接在路邊半裸做愛，原以為神不知鬼不覺，殊不知被Google街景車拍到，還有網友分享該地點座標！只要在Google地圖輸入「41°46′43.5″N 8°33′35.6″W」，並切換街景模式，就能直擊激戰瞬間，對此，有網友發現Google地圖的小細節，笑說，「真的太貼心」。

根據Google街景資訊，該照片是去年7月攝於北部小鎮蓬蒂迪利馬（Ponte de Lima）附近，只見男子站在一輛銀色福斯車頭附近，把褲子脫下至膝蓋處，女方則躺在引擎蓋上並露出一雙美腿，2人明顯正在「連結中」。

網友除了透過Google的鏡頭旋轉窺視情侶倆愛愛的每個角度，還幽默地說，「整體動作很明顯是在愛愛，但只有臉部與重點部位被模糊化，帶給大家更多想像空間，Google地圖真的太貼心，讓我看街景還可以有高漲的情緒起伏」。

其實早在2013年就有一張「性交易」的街景照在網路上瘋傳，去年9月在英國一名女網友使用Google地圖搜尋夜店「倉庫計畫」（Warehouse Project in Manchester）的地址，接著切換成街景服務想看看周遭環境，竟發現一名男子把褲子脫掉供人「上下套弄」，且生殖器幾乎完整入鏡。

▲英國網友使用Google街景服務，竟發現有人在路邊「做半套」。（圖／翻攝Kwejk）

圖中可見，背對鏡頭的女郎腳踩高跟鞋，雖然衣著完整，但顯然正在提供性服務。只見男子背靠磚牆，下半身裸露，尷尬的是，他正好面對Google街景相機，親密過程都被捕捉下來。

網友們紛紛留言，「感覺很舒服」、「想像一下，Google街景車司機看到那一幕作何感想？」、「應該要讓他把臉露出來，這樣他的老婆或女友才會知道」。