批NCC花750萬招標「打假球」　林楚茵曝廠商背景：找外行研究內行

▲林楚茵批NCC標案打假球。（圖／翻攝林楚茵質詢）

實習記者張鈞量／台北報導

國內媒體業者多次要求數位平台合理分潤，期待政府研擬合理議價機制。民進黨立委林楚茵8日爆料，NCC花了750萬招標，卻對廠商要求寬鬆、得標廠商沒有媒體專業、政院還要求NCC在標案完成前就先交報告，痛批NCC根本是「找外行來研究內行，砸750萬公帑打假球」。

林楚茵於立院質詢時表示，NCC1月28日發布「我國廣電新聞媒體受數位平台影響產業調查委託研究採購案」招標案，2月21日截止投標，只有一個廠商「財團法人電信技術中心」得標。

林楚茵批評，這次招標案有三大荒謬之處：

一、NCC花750萬元招標，卻沒要求廠商資格及履約能力，比對其他政府單位，NCC標案相對鬆散，令人懷疑招標放水。

二、該標案外包給電信技術中心，是一個沒有媒體專業的機構，它還要再外包給別的單位研究，根本是讓電信技術中心當過路財神。

三、行政院政務委員郭耀煌要求今年6月開會提交產業調查報告，但是標案12月才完成，NCC要怎麼交報告？NCC是廣電媒體主管機關，強調事實查核，卻要用沒有公信力的報告來搪塞行政院跨部會小組，要如何面對自身的監理專業？

林楚茵指出，電信技術中心專業不在媒體產業，連現任董事長、總經理都是電信背景博士，歷年的得標案都跟電信、5G、資安相關，是因為在NCC捐助，就直接把標案給這個單位，是放水、打假球。她強調，媒體業者都期盼台版媒體議價機制趕快出來，希望NCC、公平會、文化部互相協調，不要做多頭馬車、彼此扯後腿。