烏東火車站4000人撤離遭俄轟炸35死100傷　多人躺地流血畫面曝光

▲克拉莫托斯克火車站遭俄軍攻擊。(圖/翻攝自Telegram)



記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭國家鐵路公司8日表示,俄羅斯2枚火箭彈擊中烏克蘭東部克拉莫托斯克火車站(Kramatorsk)造成至少30人死亡,100多人受傷,現場有多人倒地,地上有血跡。當地市政首長透露,襲擊事件發生當下約4000人在車站,而法新社引述救援人員的最新說法,死亡人數已升至35人。

頓內茨克地方首長基里蘭科(Pavlo Kyrylenko)表示,火車站遇襲當下,當時上千名平民正準備撤離至烏克蘭其他較為安全的區域。依據他稍早在Telegram發布的照片顯示,部分死傷者直接倒在地上,明顯可見地上有鮮血,而這些人旁邊就是個人行李物品。另張照片則顯示,車站飄出陣陣濃煙,建築物外面地上有多個袋子。

外媒NEXTA指出,其中一枚火箭殘骸就落在車站附近的草地上,上面寫著「為了孩子」(for children)。

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c