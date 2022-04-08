歐盟執委會主席「前往基輔」力挺烏克蘭　將和澤倫斯基會面

▲歐盟執委會主席范德賴恩於8日訪問烏克蘭首都基輔。（圖／翻攝自推特／@vonderleyen）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於8日訪問烏克蘭首都基輔，表達歐盟對烏克蘭的支持，並在推特公開準備搭火車出發的畫面，表示對此行非常期待。

根據CNN報導，范德賴恩8日在推特公開一張她和斯洛伐克總理黑格爾（Eduard Heger）走向一列火車的照片，並寫道「非常期待前往基輔。」而同行的還有歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。

烏克蘭總統發言人尼基福羅夫（Sergei Nikiforov）表示，范德賴恩將在8日和總澤倫斯基會面。范德賴恩與波瑞爾9日將接著前往波蘭華沙參加支持烏克蘭的活動。

范德賴恩訪問基輔的時間點，剛好正處於歐盟於7日晚間批准了對俄羅斯第5波制裁，主要是對俄國煤炭實施進口禁令。范德賴恩7日也向記者表示，「烏克蘭人民值得我們團結起來，這就是我會去基輔的原因。」