日本還剩6000萬劑AZ疫苗打不完！　過期後只能大量銷毀

▲日本政府向AZ購入1.2億劑疫苗，但卻有超過一半打不完。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府為因應新冠疫情，向英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠購入1.2億劑疫苗，然而其中約有一半，也就是6000萬劑，恐怕還來不及使用，就因過期必須報廢。厚生勞動省鑑於海外部分AZ疫苗接種者出現血栓副作用，因此僅開放40歲以上施打，導致該廠牌疫苗遲遲無法消耗。

根據《朝日新聞》報導，日本首波本土疫情在2020年8月爆發，當局緊急與阿斯特捷利康藥廠協商，並在同年12月簽約，確保2021年內能夠陸續獲得1.2億劑AZ疫苗。然而簽約後，海外各國卻陸續傳出，施打AZ疫苗的民眾中有極為少數的患者出現血栓等副作用，因此國內遲遲沒能開打，仍以輝瑞／BNT、莫德納為主。

儘管後來厚生勞動省開放40歲以上民眾接種AZ疫苗，但至今第1劑與第2劑的總施打數僅11萬劑。日本政府最初曾商議將1.2億劑中的6000萬劑捐贈給海外其他國家。根據外務省指出，迄今已經向東亞各國贈出4300萬劑疫苗。因此截至目前為止，仍剩餘6000萬劑根本打不完。

據悉，1.2億劑大多是2021年內在日本本地製造的疫苗，基本上只能存放6個月，今後可能面臨大量報廢的命運。事實上，由於厚生勞動省與阿斯特捷利康藥廠簽訂保密合約，因此無法公開疫苗的確切有效期限以及是否有疫苗即將過期。

面對大量疫苗即將被迫銷毀，厚生勞動省幹部直言，「雖然這些都是納稅人的血汗錢買的，但是一旦過期也只能丟掉。」

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