「豐唇+怪牙」人嘴海怪衝上沙灘　散步男目睹嚇壞：好像外星生物

A sea creature with "human" lips and similar skin to a "shark" washed ashore on Bondi Beach in Sydney on Tuesday. Drew Lambert, who took the video, believes it could be a "decomposing coffin ray." pic.twitter.com/TTPfm2mH02 — CBS News (@CBSNews) April 7, 2022

記者李振慧／綜合報導

澳洲男子德魯(Drew)近來在邦迪海岸(Bondi Beach)發現詭異海怪，只見該生物外型像魚類，卻有和人類相似的嘴唇和牙齒，看起來就像是來自外太空的怪物，讓他決定將影像分享到網路上，希望能有達人幫忙解答。

德魯5日下午在臉書上發文，影片中可看到，沙灘上有一隻外型腫脹的奇怪生物，他表示，「我在當地居住了20多年，從來沒看過這種生物，它有著奇怪嘴唇，好像被醫美豐唇過一樣腫脹，還有奇怪的牙齒」。

德魯表示，當地近來每天暴雨，導致海水上漲，直衝進邦迪海岸的道路，事發地點到處都可見到海藻，懷疑詭異海怪可能被海藻困住，才會被衝上海岸。貼文獲得許多網友討論，有人懷疑海怪可能是腐爛的鮟鱇魚或是墨魚，德魯則懷疑可能是某種小鯊魚，不過到目前為止還是沒有人能夠解答。