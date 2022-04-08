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美記者烏克蘭遇襲生還！現況曝光「一隻眼沒了」　同行2記者皆罹難

▲▼美國福斯新聞霍爾（Benjamin Hall）戰場倖存。（圖／翻攝自推特、IG／benjaminhallfnc）

▲美國《福斯新聞》霍爾在烏克蘭遇襲後幸運生還。（圖／翻攝自推特、IG／benjaminhallfnc）

記者張方瑀／綜合報導

美國《福斯新聞》（Fox News）記者團3月中在烏克蘭遭俄軍炮擊，導致資深攝影記者札卡爾熱斯基（Pierre Zakrzewski）與烏克蘭記者庫夫施諾娃（Oleksandra "Sasha" Kuvshynova）當場死亡，而另一名同行的記者霍爾則幸運生還，他8日也首度在推特發文公開復原現況。

根據《路透社》報導，39歲的霍爾（Benjamin Hall）稍早在推特公開傷勢現況照片並表示，「總體來說，我一邊少了半條腿，另一邊少了一隻腳，一邊的手已經開始癒合，一隻眼睛再也不能使用，聽力也很差…總而言之，我超級幸運可以在這裡，然後那些幫助我來到這裡的人真的太棒了。」

霍爾稍早已將此篇貼文移除，目前不清楚他刪文的原因，而在這篇貼文之前，他也發文對兩位罹難的同事表達敬意，但文章也已經移除。

《福斯新聞》團隊3月14日在基輔外圍地區進行採訪拍攝，當時團隊乘坐的車輛突然遭到俄軍炮火攻擊，55歲的資深戰地攝影記者札卡爾熱斯基當場死亡，另一名當場死亡的是24歲烏克蘭記者庫夫施諾娃，她和《福斯》拍攝組合作，擔任顧問和當地嚮導。

►俄軍又殺2記者！　《福斯》資深戰地攝影「當場死亡」搭檔送醫

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