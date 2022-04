近距離目擊UFO！中情局前官員曝「數百名美軍慘了」：恐腦損

▲五角大廈公布的幽浮(UFO)截圖。(圖/翻攝自YouTube/HISTORY)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

人類對於外星人及不明飛行物(UFO)到底存不存在,一直以來都很好奇,也有不少人拍下疑似外星生物的照片,但都無法證實。一名曾任於美國中情局(CIA)的頂級大腦專家透露,曾有數百名美國軍官在與不明飛行物相遇後皆受到腦損、灼傷等意外。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導,底特律教授克里斯托弗•葛林(Christopher Green),曾於2010年接受CIA斥資2200萬美元(約新台幣6.3億元)的秘密專案委託,監控不明飛行物(UAP)和撰寫其造成的傷害及死亡率相關報告。

從1960年代以來,就一直和中情局合作的葛林說,他處理過數百名相關病患,其中也包含特種部隊軍官和其他因和不明飛行物皆處後受傷的軍事人員,而有十分之一的病患皆在他們報告遇上不明飛行物後的七年內死亡。

Military personnel have been hurt after #UFO encounters, expert says - Interview with Dr. Christopher Green https://t.co/YlbrJe4ME4

Thx for the tip @trelayne