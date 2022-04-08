巨乳甜妹「一刀砍死」高壯男友！靠豔照吸200萬粉　友曝私下暴行

▲科特妮涉嫌持刀砍死27歲的男友。（圖／Instagram）



記者王佩翊／編譯

美國一名在成人付費社群平台OnlyFans小有名氣的25歲女網紅涉嫌在家持刀砍殺27歲男友，由於該女尚未被起訴，且揚言自殺，因此暫時被送往精神科住院治療。這名女模長相甜美，又有姣好身材，因此隨即累計大批粉絲，不過事發後，卻有鄰居爆料她私下的雙面惡行表示，以前就經常看到女子毆打男朋友。

根據《每日郵報》報導，現年25歲的科特妮（Courtney Clenney）身高173公分，長相甜美的她擁有傲人上圍，曾經出演多部影視作品，目前則是OnlyFans的超人氣性感女模。然而她3日卻被發現涉嫌在邁阿密的家中，持刀砍殺27歲的男友克里斯蒂安（Christian Obumseli）。

▲▼兩人交往多年，但私下經常發生爭執。（圖／Instagram）



克里斯蒂安的肩膀受傷，隨後雖然緊急被送往醫院治療，但仍因傷勢嚴重不治身亡。警方隨即逮捕科特妮，不過因為她尚未被起訴，且在警方拘留期間揚言自殺，因此被送往精神科，目前正在住院治療。

消息傳出後，震驚科特妮的大批粉絲。事實上，科特妮不只在OnlyFans上擁有高人氣，她的Instagram也有200萬人追蹤。警方目前正在調查科特妮是否是出於自衛，才會動手攻擊男友。

兩人的友人則透露，科特妮和克里斯蒂安雖然交往多年，但兩人關係十分不穩定，經常發生爭吵，科特妮更時常一言不合就對男友施暴。友人直言，「我們經常看到她打他，但從沒見過男方打她。」

邁阿密警方則透露，這對情侶在過去3個月中已多次報警要求介入協調。

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