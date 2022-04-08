報復男友到處亂睡　18歲女準備「謀殺工具包」計畫瘋砍後完美埋屍

▲女子特別準備工具包，計畫殺害花心男友。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國18歲少女蘇菲(Sophie George)因為前男友劈腿，為了報復竟然特別準備謀殺工具包，裡面備有膠帶、漂白水、塑膠袋等各式用品，還詳列殺人後的待辦事項，犯罪心思十分縝密，幸好前男友被刀攻擊後成功逃脫，讓她被判入獄。

現年20歲的蘇菲，2019年10月在與前男友亞當(Adam Yiosese)見面前，精心籌備了殺人計畫與工具包，上車後她強硬要對方帶她去附近公園，車程中甚至多次抓住方向盤，2人下車後發生爭吵，她拿出預藏的刀進行攻擊。

亞當遭到攻擊抵抗，結果手慘被長刀砍斷，他後來拿出電話報警，又被蘇菲狠狠揍了一拳，手指還被咬到見骨。警方到場後先將蘇菲上銬，沒想到在她隨身攜帶的2個袋子中找到一系列殺人工具。

警方後來在蘇菲家中找到她寫在紙條上的詳細殺人計畫，包含她打算在哪裡犯案並且埋屍，把前男友埋入墳墓前還要好好折磨一番，讓對方供出外遇女子的名字，另外發現她申請改名和新護照等資料。

本案近來開庭，法官漢森(Christine Henson)認為被告事前特別詳細規劃了整起攻擊，很顯然她知道自己在做什麼，計畫中甚至還包含要怎麼逃避責任與偵查，若不嚴懲將會對周遭的人造成巨大威脅，判處13年刑期。