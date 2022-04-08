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白俄羅斯認了！　盧卡申科：曾向烏克蘭發起「特別行動」

▲▼白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，白俄羅斯軍隊在烏克蘭境內至少進行了一次「特別行動」，目的是解救被困在烏國的100名卡車司機。

綜合外媒報導，盧卡申科7日在首都明斯克（Minsk）舉行的國家安全會議上向官員們表示，白俄羅斯在烏克蘭境內至少進行了一次特別行動，目的是為了解救被逮補的白俄羅斯司機，「這些惡棍開始抓我們的人，主要是司機，他們當時剛好在那裡。」

據了解，約有1500輛車跟約100名白俄司機遭烏國逮補。盧卡申科說，「我要警告烏克蘭人，我們被迫採取行動拯救這些人，所以我們進行了這樣一次特殊行動，解救了所有人。」

盧卡申科沒有提供具體的行動細節，包括行動發生的時間、地點，以及軍方是否參與了這場行動。當地媒體援引盧卡申科說法指出，白俄預計在未來幾天俄羅斯總統普丁舉行會談。

白俄羅斯緊鄰烏克蘭北部，俄軍在2月曾借道白俄入侵烏克蘭，儘管白俄軍方否認和入侵行動有關，但美國國防部一名高級官員指出，有跡象顯示，從基輔周圍地區撤出的俄軍，正在白俄羅斯進行補給，未來白俄軍隊也可能加入入侵行動。

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