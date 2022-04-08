驚悚畫面曝光！　貨機迫降180度大迴轉「瞬間斷成2截」

▲一架貨機降落機身斷2半。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美洲國家哥斯大黎加7日一架波音757-200F機型貨機起飛沒多久發生故障，緊急迫降胡安聖瑪麗亞國際機場（Aeropuerto Internacional Juan Santamaría），但卻沒想到在飛機落地後，180度大轉彎撞上跑道旁的路堤，機身硬生生斷成2截。

Costa Rica's Juan Santamaria International Airport closed after a DHL Boeing 757-200 cargo aircraft on route to Guatemala made an emergency landing before skidding off the runway and splitting, The crew was unharmed. @Reuters Here is the video: pic.twitter.com/SVFn025DsY — BROOKLYN (@Agent4Change20) April 7, 2022

aviacionline報導，這架飛機由DHL公司營運，原定飛往瓜地馬拉機場（GUA），但疑似在起飛過程遇上液壓問題，緊急飛返機場。另據flightradar24.com消息，飛機在落地之前，曾在哥斯大黎加上空停留50多分鐘，可能是為了讓飛機能順利降落。

但依據畫面，飛機在落地後在跑道滑行，但才過沒幾秒就180度大迴轉，現場塵土飛揚，最終因撞擊導致機身一分為二，飛機後半部明顯斷裂掉至地面，最終呈現機身前半部翹起的狀態等待救援。

已知事發後緊急部門立即派員趕到現場處理。根據初步通報，2名機師均倖存，沒有受傷。