美智庫：長榮向中企買船　恐間接助長共軍

▲智庫稱，至少有3艘長榮船體正在中國船舶集團子公司「江南造船」的中國最新一艘航空母艦附近建造。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中國國有企業中國船舶集團有限公司（CSSC）是解放軍船艦重要製造商。美國智庫戰略暨國際研究中心7日表示，中國船舶集團有限公司與台灣長榮海運公司之間所簽訂的合約，可能降低中國海軍升級成本，對台灣構成安全隱憂。

路透引述智庫報告稱，自2018年以來，長榮海運公司（Evergreen Marine Corp）從中國購買44艘船，除了其中2艘，其餘皆從建造中國軍艦的造船廠訂購，包括中國船舶集團有限公司。已知法國等國家的外國公司也會從中國船舶集團有限公司購買船隻，不過美國則是以與中國軍方有關聯為由，將其列入美國個人及公司投資黑名單。

戰略暨國際研究中心（CSIS）表示，儘管外資流入中國造船產業透明度有限，但「依據現有證據，來自海外訂單利潤可能降低中國海軍升級的成本」。智庫也稱，這些外國合約對區域內部分民主國家來說構成國家安全威脅，企業應該考慮把美國盟友國南韓、日本列為替代合作伙伴。

依據2022年2月衛星影像，至少有3艘長榮船體正在中國船舶集團子公司「江南造船」的中國最新一艘航空母艦附近建造，地點在上海附近，且有多艘長榮船隻曾停靠在中國海軍巡洋艦和驅逐艦週邊。戰略暨國際研究中心認為，這表明在中國重要造船廠中，軍事及民用之間有資源直接共享的狀況。

不過長榮對此發出聲明指出，所有貨櫃船計畫均透過國際招標，公司與中國船舶集團有限公司之間的商船合約，和軍事部門之間完全不同且分開，「我們認為民用商船建造與國家海軍計畫無關」，且都會向投資者及政府部門披露訂單相關資訊。