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目睹同袍全遭殲滅　俄60精銳傘兵「崩潰造反」寧可坐牢不打烏克蘭

▲俄羅斯國防部發布影片截圖，宣稱俄羅斯傘兵控制了烏克蘭某座機場。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部發布影片截圖，稱俄羅斯傘兵控制烏克蘭某座機場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯普斯科夫（Pskov）60名精銳傘兵被派上戰場，卻疑似因為目睹同袍遭到全數殲滅，憤而造反、拒絕在烏克蘭戰鬥。他們原本已經部署白俄羅斯，準備進攻烏克蘭，如今已被遣送回基地，一些人被革除軍籍，另一些人可能遭受軍事審判，面臨監獄刑期。

《太陽報》等外媒引述俄國反對派媒體Pskovskaya Guberniy說法報導，俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）已經派遣一名副手前往普斯科夫，處理這起違令事件。烏克蘭宣稱，涉案人員為俄羅斯菁英傘兵，儘管此說法尚未獲得莫斯科證實，但普斯科夫確實是俄軍精銳空降部隊的主要基地。

▲▼俄軍首架Su-35在烏克蘭遭到擊落。（圖／翻攝推特／達志影像／美聯社）

▲俄軍首架Su-35在烏克蘭遭到擊落。（圖／翻攝推特／達志影像／美聯社）

此前，俄軍也曾傳出反叛事件，特種部隊OMON疑似拒絕戰鬥，23歲戰俘薩弗羅諾夫（Vladimir Safronov）也透露部隊糧食配給狀況堪憂，「我們經常遇到這種情況，必須由2個人分食一人份的食物。我們吃的大多是在烏克蘭平民屋內找到的食物。」

薩弗羅諾夫還宣稱，他親眼目睹高階軍官趁亂掠奪，「我看見，躲藏的平民及無法撤離的人們生活在不間斷的恐懼中。我為他們感到非常難過。」

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