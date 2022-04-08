快訊／07:36南台灣地牛翻身！ 規模5.6、最大震度4級 記者葉國吏／綜合報導 地牛翻身！8日7點36分，台灣南部海域地震，規模5.6、深度29km，各地震度為屏4東3高2南2花1嘉1投1雲1彰1。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可 ►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制 ET快訊 這次沒有手銬腳鐐！ 戴寧奔喪淚喊：爸爸我會堅強 快訊／民進黨大老彭明敏離世！ 不辦任何形式的喪禮 15縣市139校大停課！ 台北市「全市停課」標準曝光 南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！ 緊急送醫 地表最強姊夫是他！重磅回歸長榮 曾與張榮發關係生變出走20年 廖老大霸氣下戰帖 喊話大陸「破我紀錄就捐452萬」：2年有效 屏東基督教醫院護理師確診！今門診全暫停 急召醫護逐層篩檢 帶媽去看演唱會 阿妹1句話讓他當場出櫃！神發展引眾人鼻酸 快訊／07:36南台灣地牛翻身！ 規模5.6、最大震度4級 預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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