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快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級

▲▼ 。（圖／記者葉國吏攝）

記者葉國吏／綜合報導　

地牛翻身！8日7點36分，台灣南部海域地震，規模5.6、深度29km，各地震度為屏4東3高2南2花1嘉1投1雲1彰1。

 

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